«كلير تريب»: «كورونا» وتخفيف القيود يحسمان قرار السفر خلال الصيف

مصطفى عبد العظيم (دبي)

كشفت نتائج دراسة أجرتها منصة كلير تريب المتخصصة في حجز الرحلات والفنادق عن استعداد 72% من المقيمين في دولة الإمارات للسفر لقضاء عطلاتهم مع الأهل والأصدقاء، خلال الأشهر الستة المقبلة، في حال استمرار انخفاض معدلات حالات كوفيد-19 وتيسير قواعد الحجر الصحي في الوجهات المسافرين إليها، وأظهرت نتائج استطلاع «تقرير إحصاءات السفر»، الذي شمل 5600 مسافر 68% منهم في دولة الإمارات، و32% بالسعودية، إقبال المسافرين من كل من الإمارات والسعودية على السفر، خلال الفترة المقبلة على الرغم من البيئة الصعبة، حيث أشار 41.2% من المستطلعين إلى توجهم إلى السفر خلال 3 أشهر، بينما يتطلع 10.7% للسفر خلال 7 أشهر، بينما يفضل 16% منهم السفر، بعد تلقيهم اللقاح ضد فيروس «كوفيد-19»، مشيرة إلى أن تسارع حملات التطعيم في الإمارات، يشجع العودة إلى السفر، ويعزز من ثقة المسافرين القادمين إلى الدولة.

وأفادت نتائج الدراسة بأنه مع فرض قيود السفر والحجر الصحي في العديد من البلدان، اختار السكان الذين عادة ما يسافرون إلى وجهات ترفيهية مختلفة السفر إلى وطنهم بدلاً من ذلك، كان معظم المسافرين الجدد من الإمارات العربية المتحدة من الهند وباكستان ومصر وبنجلاديش.

وقال أميت تانيجا، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدي «كلير تريب»، إن 65% من المشاركين في الاستطلاع حددوا تدابير الثقة مثل عوامل تمكين السفر الآمن وانخفاض معدلات الإصابة بالفيروس باعتبارها عوامل رئيسة عند التخطيط للسفر، مضيفاً أن 35% يرون أن قواعد الحجر الصحي السهلة، والقدرة على تحمل التكاليف هي الأسباب الأساسية هذا العام عند اختيار وجهة السفر.