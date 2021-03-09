3 وجهات شرق أوسطية تغلق حدودها بالكامل أمام السياح

رشا طبيلة (أبوظبي)

أكدت منظمة السياحة العالمية أن واحدة من كل ثلاث وجهات حول العالم أغلقت حدودها بالكامل أمام السياحة الدولية بالوقت الراهن، بواقع 69 وجهة من أصل 217 وجهة، بحسب آخر بياناتها، منوهة بأن ظهور متحورات لفيروس كوفيد- 19 جعلت الكثير من الحكومات تعكس جهودها لتخفيف القيود على السفر لتغلقها بالكامل أمام السياح الدوليين.

وبينت المنظمة أن معظم الإغلاقات الكاملة حصلت في مناطق آسيا والباسيفيك وأوروبا، مؤكدة أن 30 وجهة في آسيا والباسيفيك أغلقت حدودها من الـ 69 وجهة التي أغلقت حدودها بالعالم، و15 وجهة في أوروبا، و11 في أفريقيا، و10 في الأميركتين، و3 وجهات في الشرق الأوسط.

وقال زوراب بوليلكاشيفيلي أمين عام منظمة السياحة العالمية: «في وقت نعمل اليوم على إعادة افتتاح السياحة الدولية، يجب أن نعي أن القيود هي جزء فقط من الحل، حيث إن تطبيق تلك القيود يجب أن يعتمد على آخر المستجدات والتحليلات ومراجعتها باستمرار لافتتاح السياحة بطريقة آمنة ومسؤولة، والتي يعتمد عليها الكثير من الوظائف والأعمال».