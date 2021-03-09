السيولة تواصل التدفق على الأسهم المحلية

أبوظبي (وام)

تواصلت سيولة التداولات في أسواق المال الإماراتية فوق حاجز مليار درهم، وسط استمرار ضخ المؤسسات الاستثمارية والمحلية سيولة جديدة في قاعات التداول.

وكان المؤشر العام لسوق دبي المالي استقر عند مستوى 2538 نقطة، في حين أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند 5583 نقطة في ختام التعاملات. واستمر تركز النسبة الأكبر من سيولة التداولات على أسهم العقار والبنوك، والتي استحوذت على أكثر من 60% من إجمالي سيولة التداولات المسجلة في السوقين. وبلغت قيمة الصفقات المبرمة على سهم شركة الدار المغلق عند 3.65 درهم أكثر من 241 مليون درهم، فيما وصلت على سهم بنك أبوظبي الأول المغلق عند 14.20 درهم نحو 226 مليون درهم.

وشهد سهم «اتصالات» المرتفع إلى 20.32 درهم تداولات نشطة بلغت قيمتها 60 مليون درهم تقريباً، وكذلك كان الحال بالنسبة لسهم بنك أبوظبي التجاري الصاعد إلى 6.17 درهم.