غانا تقترض 5 مليارات دولار في 2021

أكرا (رويترز) - قالت وزارة المالية في غانا، اليوم الثلاثاء، إن البلاد تعتزم اقتراض ما يصل إلى خمسة مليارات دولار من أسواق رأس المال العالمية في 2021 لدعم ميزانيتها وإدارة ديونها.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها ستستخدم عدة أدوات منها السندات الدولية وسندات للمغتربين وقروض مشتركة وقروض تجسيرية.

وقال البيان إن الحكومة ماضية في تكليف بنك أوف أميركا وسيتي بنك وراند ميرشلنت بنك وستاندرد تشارترد بنك وستاندرد بنك بأدوار المديرين الرئيسيين.

وأضاف قائلاً «من أهم ما تُكلف به البنوك هو تقديم المشورة للحكومة بشأن عدة هياكل تمويل بديلة وخيارات، لاسيما فيما يتعلق بالسندات الدولية».