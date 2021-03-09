«الطاقة الأميركية» تخفض توقعاتها للطلب على النفط

واشنطن (رويترز) - خفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام 2021 بمقدار 60 ألف برميل يوميا إلى 5.32 مليون برميل يومياً.

وفي أحدث توقعاتها الشهرية، زادت الوكالة الحكومية تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام 2022 بمقدار 330 ألف برميل يومياً إلى 3.83 مليون برميل يومياً.

وفي السياق ذاته، قالت إدارة معلومات الطاقة إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من المتوقع أن يهبط بمقدار 120 ألف برميل يومياً في 2021 إلى 11.15 مليون برميل يومياً، وهو انخفاض أصغر من توقعاتها السابقة التي أشارت إلى هبوط قدره 290 ألف برميل يومياً.

وقالت الوكالة الحكومية إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الأميركي بمقدار 870 ألف برميل يومياً إلى 12.02 مليون برميل يومياً في 2022، وهي زيادة أكبر من تقديراتها في الشهر السابق لارتفاع قدره 510 ملايين برميل يومياً.

وفيما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة قالت إنه سيرتفع في 2021 بينما سيتراجع الطلب لثاني عام على التوالي بسبب التداعيات الاقتصادية للإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا.

وتوقعت أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي الجاف إلى 91.35 مليار قدم مكعبة يومياً في 2021 وإلى 92.83 قدم مكعبة يومياً في 2022، من 91.34 مليار قدم مكعبة يومياً في 2020 .

وأعلى مستوى على الإطلاق لإنتاج الغاز الطبيعي الأميركي كان 93.06 مليار قدم مكعبة يومياً في عام 2019 .