خطة التحفيز تدعم مؤشر مسقط والنفط يعزز الأسهم السعودية

دبي (رويترز) - أغلقت سوق الأسهم السعودية على ارتفاع اليوم الثلاثاء، وسط صعود أسعار النفط، مع عودة التركيز إلى سوق يشهد قيوداً على المعروض، كما ارتفع مؤشر سوق مسقط 0.8 بالمئة إلى 3697 نقطة بدعم من خطة التحفيز الاقتصادي.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بما يزيد على واحد بالمئة إلى 9473 نقطة، مع ارتفاع جميع أسهم البنوك، بما في ذلك سهم مصرف الراجحي الذي أغلق مرتفعا 4.8 بالمئة.

ارتفعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية الخليجية، إلى 69 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء مع تركيز المستثمرين على احتمالات نقص في المعروض ووسط آمال متزايدة بتعافي الطلب.

وقررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك+، يوم الخميس الالتزام على نطاق واسع بتخفيضات الإنتاج، وهو ما يغذي موجة صعود.

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي 1.8 بالمئة إلى 5583 نقطة، كما تراجع مؤشر سوق دبي 0.1 بالمئة إلى 2539 نقطة.

وارتفع المؤشر القطري 0.7 بالمئة إلى 10118 نقطة مع صعود سهم شركة صناعات قطر 2.8 بالمئة.

لكن مكاسب المؤشر قيدتها خسائر في شركة الكهرباء والماء القطرية وشركة بروة العقارية مع انقضاء توزيعات الأرباح في الشركتين كليهما.

وفي سوق البحرين، نزل المؤشر 0.7 بالمئة إلى 1467 نقطة.

وزاد مؤشر بورصة الكويت 0.6 بالمئة إلى 6269 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري 1.1 بالمئة إلى 11337 نقطة، مع تراجع غالبية الأسهم المدرجة في المؤشر.

كما انخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في معظم الأسهم القيادية مثل البوتاس العربية وسط قيمة تداول جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 1.23 بالمئة إلى 1751.9 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 8.3 مليون دينار مقارنة مع 8.5 مليون في الجلسة السابقة.

وانخفض سهم البنك العربي 1.22 بالمئة إلى 4.05 دينار وسهم مناجم الفوسفات 4.93 بالمئة إلى 6.56 دينار.

وتراجع سهم مصفاة البترول 2.84 بالمئة إلى 4.7 دينار وسهم البوتاس العربية 4.97 بالمئة إلى 25.26 دينار.