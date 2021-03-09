الذهب يقفز 2% مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار

نيويورك (رويترز) قفزت أسعار الذهب أكثر من اثنين في المئة أثناء التعاملات، اليوم الثلاثاء، متعافية من أدنى مستوى لها في تسعة أشهر، الذي سجلته في الجلسة السابقة، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 1716.11 دولار للأوقية «الأونصة» بحلول الساعة 15.15 بتوقيت جرينتش بعد أن كان هوى في جلسة الاثنين إلى 1676.10 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ الخامس من يونيو.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.2 بالمئة إلى 1715.40 دولار للأوقية.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى لها في أكثر من عام الذي سجلته الأسبوع الماضي، بينما هبط مؤشر الدولار.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى قفزت الفضة 3.4 بالمئة إلى 25.95 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 3.3 بالمئة إلى 1173.35 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم حوالي واحد بالمئة إلى 2293.11 دولار للأوقية.