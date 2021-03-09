شركة كرواتية تشتري حصة في امتياز للنفط والغاز بمصر

زغرب (رويترز) - قالت شركة آي.ان.ايه الكرواتية للنفط والغاز اليوم الثلاثاء إنها حصلت على موافقة من وزارة البترول والموارد المعدنية المصرية لشراء حصة في امتياز للتنقيب عن النفط والغاز في دلتا نهر النيل.

وذكرت الشركة في بيان «حصلنا على موافقة لإبرام اتفاق مع فنترسال ديا التي تعمل بمنطقة امتياز شرق دمنهور. ستحصل آي.ان.ايه على حصة 20 بالمئة وفنترسال ديا على حصة 40 بالمئة وشيفرون على الحصة الباقية 40 بالمئة».

وامتياز التنقيب مدته ثلاثة أعوام وفي حالة اكتشاف احتياطيات مجدية تجاريا سيجري منح ترخيص إنتاج مدته 20 عاماً.

وتنشط آي.ان.ايه في مصر منذ نحو 30 عاماً، وتعمل بالفعل كشريك في ثلاثة امتيازات وتمتلك امتيازاً بالكامل. ولها أنشطة أيضاً في انجولا إلى جانب كرواتيا ومصر.

ومجموعة الطاقة المجرية (ام.او.ال) هي أكبر مساهم في آي.ان.ايه بحصة تبلغ حوالي 50 بالمئة، بينما تسيطر الحكومة الكرواتية على حصة تقارب 45 بالمئة.