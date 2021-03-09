«ناسداك» يقفز عند الفتح مع تعافي أسهم التكنولوجيا

نيويورك (رويترز) صعدت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت عند الفتح، اليوم الثلاثاء، وتعافى المؤشر ناسداك المجمع بعد موجة مبيعات حادة في الجلسة السابقة، بدعم من تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية وإقبال المستثمرين على شراء أسهم التكنولوجيا التي هبطت بشدة مؤخراً.

وقفز ناسداك 313.90 نقطة، أو 2.49 بالمئة، إلى 12923.07 نقطة في بداية جلسة التداول بينما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 89.90 نقطة، أو 0.28 بالمئة، إلى 31892.35 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 30.60 نقطة، أو 0.80 بالمئة، إلى 3851.93 نقطة.