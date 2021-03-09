إكسبو 2020 دبي يجسد التزام الإمارات بتحقيق أهداف التنمية المستدامة



مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكدت معالي ريم الهاشمي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي اهتماماً قوياً بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتجسد بالفعل في رؤيتها الاستراتيجية الداخلية والخارجية.

وقالت معاليها خلال افتتاح أعمال الموضوع التاسع ضمن سلسلة مباحثات ما قبل انطلاق إكسبو 2020 دبي، والتي تناولت «الأهداف العالمية»، إنه على رغم من أن جائحة كوفيد-19 عطلت السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلا أنها عززت في الوقت ذاته مدى أهميتها وإلحاحها، الأمر الذي بات يتطلب التصرف بشكل مختلف وسريع.

ريم الهاشمي: موقع الحدث يشكل مدينة مستدامة تمثل نقطة انطلاق لمسيرتنا نحو أجندة 2030

وأوضحت أن رؤية دولة الإمارات إلى التنمية المستدامة من منظور محلي، تشمل الوصول إلى الفرص، عبر جودة التعليم والرعاية الصحية وإشراك المجتمع بأسره، لتحقيق الغاية المشتركة نحو مستقبل أكثر ذكاء ونظافة وصحة للجميع، فيما تبرز من المنظور الخارجي عبر عقود من الشراكة والتعاون، فلطالما كانت الإمارات من أكبر مقدمي المساعدات الإنمائية الرسمية عالمياً، بالنسبة لدخلها القومي، وفي طليعة تقديم اللقاحات والخدمات اللوجستية ذات الصلة على صعيد عالمي، حيث نسرع في تسليم الجرعات للبلدان الأشد حاجة إليها.

وأشارت معاليها إلى أن تأسيس المجلس العالمي لأهداف التنمية المستدامة، كان ثمرة من ثمار القمة العالمية للحكومات 2018.



50 ألف زائر لـ«تيرّا»

وأضافت أن جناح الفرص في إكسبو 2020 دبي برهان على أجندة 2030، وعلى قوة الفرد بوصفه محركاً للتغيير، فيما سيسهم جناح الاستدامة، تيرّا، المفتوح للجمهور بالفعل، في مساعدة الزوار على فهم الأثر البيئي لما يتخذونه من خيارات يومية، حيث يوظف مبنى الجناح نفسه أحدث الابتكارات التي تمكّنه من إنتاج حاجته من الكهرباء والماء، وبعد أن يغلق إكسبو أبوابه، سيغدو الجناح مركزاً علمياً للشباب، في المدينة المستقبلية المعروفة باسم دستركت 2020.

وكشفت معاليها أن جناح تيرا استقبل حتى الآن أكثر من 50 ألف زائر لتيرّا، مشيرة إلى أن ما يقرب من 97% من إجمالي الزوار أكدوا أنهم سيغيرون سلوكهم، ويصبحون أكثر وعياً بالبيئة الهشة التي نعيش فيها.

عبد الله لوتاه: الإمارات شاركت بفاعلية في صياغة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030

من جانبه، أكد عبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن حكومة دولة الإمارات ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في ترسيخ نظام عالمي شامل يحفز التغيير والتنمية المستدامة لبناء مستقبل أفضل للشعوب والمجتمعات.

وقال: إن دولة الإمارات شاركت بفاعلية في صياغة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، لإيمانها بأن الاستدامة مسؤولية مشتركة بين الحكومات والأفراد والقطاع الخاص وكافة الفعاليات المجتمعية والمؤسسية، مشيراً إلى ما حققته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والمجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة من إنجازات أسهمت في دعم مسيرة التنمية المستدامة عالمياً، وعززت سمعة الدولة ودورها في إنجاح الجهود الدولية في هذا المجال.



