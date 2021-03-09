طيران الإمارات تعزز خدماتها إلى المالديف وسيشيل

أعلنت طيران الإمارات، اليوم، عن تعزيز خدماتها إلى الوجهتين السياحيتين جزر المالديف وسيشيل، قبل عطلة الربيع والفصح.

وستوفر الناقلة لعملائها، اعتباراً من 28 مارس الجاري، 28 رحلة أسبوعياً إلى «ماليه» عاصمة المالديف، وسبع رحلات أسبوعياً إلى «ماهي» عاصمة سيشيل، لتلبية الطلب القوي وتوفير المزيد من الخيارات والمرونة للعملاء.

وتشغل طيران الإمارات حالياً 24 رحلة أسبوعياً إلى جزر المالديف، باستخدام طائرات البوينج 777-300ER واعتباراً من 28 مارس الجاري، حتى 18 أبريل المقبل المقبل.

وسترفع الناقلة خدماتها إلى 28 رحلة في الأسبوع، ما يوفر للعملاء خيارات أوسع للوصول من دبي أو عبرها إلى الوجهة السياحية الشهيرة في المحيط الهندي.

وينبغي على جميع المسافرين إلى جزر المالديف، باستثناء مواطني تلك الدولة، تقديم نتيجة سلبية لاختبار PCR «كوفيد-19»، على أن يكون الفحص قد أجري في غضون 96 ساعة قبل المغادرة. كما يطلب من المسافرين أيضاً تعبئة نموذج الهجرة والإفصاح الصحي الذاتي عبر الإنترنت في غضون 24 ساعة قبل الوصول.

كما سترفع طيران الإمارات خدماتها من دبي إلى ماهي من خمس إلى سبع رحلات في الأسبوع، وذلك اعتباراً من 28 مارس الجاري وحتى 30 أكتوبر المقبل، باستخدام طائرات البوينج 777-300ER. يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه سيشيل لفتح حدودها أمام المسافرين الدوليين من دون اشتراط التطعيم أو متطلبات الحجر الصحي، اعتباراً من 25 مارس المقبل، إلا أنه لا يزال يتعين على جميع المسافرين تقديم نتيجة سلبية لاختبار PCR «كوفيد-19»، على أن يكون الفحص قد أجري في غضون 72 ساعة قبل المغادرة.



