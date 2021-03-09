63.93 دولار متوسط سعر خام «أوبك» في مارس

أبوظبي (وام) - ارتفع المتوسط السعري الشهري لسلة خام «أوبك» إلى 63.93 دولار للبرميل بتاريخ 8 مارس 2021 بنمو 4.7% مقارنة مع متوسط السعر في شهر فبراير من العام ذاته، وذلك وفقاً لأحدث التوقعات الصادرة عن منظمة الدول المصدرة للنفط.

وكان سعر عقود خام برنت الآجلة تسليم شهر مايو أغلق في جلسة التسوية بتاريخ 8 مارس الجاري عند مستوى 69.59 دولار للبرميل، بعدما تجاوز في الفترة الصباحية حاجز 71 دولاراً، فيما وصل سعر خام غرب تكساس الأميركي تسليم شهر أبريل 66.32 دولار في جلسة التسوية.