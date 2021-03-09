النفط يرتفع مع تجدد الاهتمام بشح المعروض

لندن (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء صوب 69 دولارا مع تركيز المستثمرين على احتمال شح الإمدادات بعد تمديد أوبك قيود الإنتاج وسط آمال متزايدة بتعافي الطلب.

وبحلول الساعة 09.20 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 51 سنتاً بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 68.75 دولار للبرميل، بعد هبوطها في وقت سابق من الجلسة إلى 67.61 دولار للبرميل. وزاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 34 سنتاً إلى 65.39 دولار للبرميل.

وقال تاماس فارجا من بي.في.إم «اعتُبرت الانخفاضات في الآونة الأخيرة فرصاً للشراء.. اجتماع أوبك+ الأسبوع الماضي يضمن أن يتجه ميزان النفط العالمي نحو سوق أكثر شحاً في المستقبل المنظور».

كان برنت ارتفع يوم الاثنين إلى 71.38 دولار وهو أعلى مستوى منذ الثامن من يناير 2020، بينما سجل الخام الأميركي 67.98 دولار وهو الأعلى منذ أكتوبر 2018.