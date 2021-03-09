انكماش عجز الميزان التجاري لمصر 14%

القاهرة (رويترز) - قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء: إن عجز الميزان التجاري هبط نحو 14 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر 2020 إلى 3.28 مليار دولار.

أوضح جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات انخفضت 0.1 بالمئة عنها قبل عام إلى 2.76 مليار دولار في ديسمبر، في حين تراجعت الواردات 8.1 بالمئة إلى 6.04 مليار دولار.