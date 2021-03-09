النفط يهبط والدولار القوي يعرقل الطلب

سنغافورة (رويترز) - تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، متخلية عن مكاسبها المبكرة، بفعل انحسار المخاوف من تعطل إمدادات السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، بعد هجوم على منشآتها التصديرية، وبفعل بواعث القلق حيال دولار أميركي أقوى قد يعرقل الطلب.

كانت الأسعار ارتفعت في وقت سابق بفعل توقعات تعافي الاقتصاد العالمي، بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأميركي حزمة تحفيز حجمها 1.9 تريليون دولار، وتوقع انخفاض المخزونات في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم.

وبحلول الساعة 07.36 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو منخفضة 46 سنتاً، بما يعادل 0.7 بالمئة إلى 67.78 دولار للبرميل، بعد صعودها في وقت سابق من الجلسة إلى 69 دولاراً للبرميل.

ونزل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل 52 سنتاً أو 0.8 بالمئة ليسجل 65.53 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه إلى 65.68 دولار.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا: «أسعار الخام تهبط في ظل تعاملات بلا هوادة على أساس دولار قوي. التحفيز الضخم الذي يوشك أن يُقر في الولايات المتحدة سيظل يرفع توقعات التضخم، وهو ما يعني أن دولاراً أقوى في المدى القصير سيضغط على السلع الأولية».