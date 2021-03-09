إيرادات «أغذية» تنمو 1.1% إلى 2.06 مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت مجموعة «أغذية»، عن تسجيل صافي إيرادات بقيمة 2.06 مليار درهم إماراتي خلال عام 2020، وبنسبة نمو 1.1% على أساس سنوي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وحققت المجموعة ربحاً صافياً بلغ 34.5 مليون درهم خلال هذه السنة المالية.

ويستثني الربح الصافي المعدل بقيمة 117 مليون درهم، مبلغاً كلياً لمرة واحدة بقيمة 82 مليون درهم إماراتي، تم تسجيله في الأشهر التسعة الأولى من العام عقب مراجعة استراتيجية أجرتها المجموعة بهدف تحسين جودة الأرباح، وتعزيز مركزها المالي وتهيئتها لتحقيق نموٍ مستدام على المدى الطويل.

وأوصى مجلس إدارة المجموعة بتوزيع 16.5% من الأرباح النقدية عن عام 2020، بما يوازي 0.165 درهم للسهم الواحد، ما يمثل زيادة بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي.

سيتم تقديم جميع التوصيات والتقرير للموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمساهمين للنظر فيها، والموافقة عليها بعد الحصول على الموافقات من الجهات التنظيمية.

وقد أعلن مجلس الإدارة موافقته على إجراء تغيير في سياسة توزيع أرباح الأسهم، على أساس نصف سنوي ابتداءً من عام 2021، وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات القانونية والتنظيمية المعنية.

وتعليقاً على النتائج، قال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «أغذية»: «تمثل نتائجنا المالية لعام 2020 مؤشراً إيجابياً على نجاح مجموعة »أغذية« في الحفاظ على ريادتها في السوق وزيادة إيراداتها وسط عامٍ حافل بالتحديات. يُعزى هذا النجاح إلى مقدرة المجموعة على التكيف مع تحديات السوق، وتركيزها الراسخ على متطلبات المستهلكين والشركاء. وواصلنا خلال العام الماضي الاستثمار في فرصٍ نؤمن بأنها ستحقق أفضل العوائد لنا، وحرصنا أيضاً على تحسين القدرات، وتطوير الكفاءات عبر كافة قطاعات أعمال المجموعة، بدءاً بعمليات الاندماج والاستحواذ وصولاً إلى جهود الابتكار والتكنولوجيا».

خليفة سلطان السويدي



وأضاف السويدي قائلاً: «نعتزم المضي في تطوير أعمالنا، وإحداث تقدمٍ إيجابي وملموس في الجوانب الأكثر أهمية بالنسبة للمساهمين والمستهلكين، كما سنواصل تركيزنا على خلق قيمة مميزة طويلة الأمد للجميع، وبذل جهودٍ دؤوبة لدعم أعمال قطاعنا والمجتمعات التي نعمل فيها».

من جهته، قال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أغذية»: «لقد كان عام 2020 حافلاً بالتحديات، ولكننا استطعنا التصدي لها بفاعلية بفضل نهجنا المرن وعالي الكفاءة. واعتمدنا على سياسة رشيدة لتحسين سلسلة الإمداد وعمليات التسليم، كما قررنا التركيز على المنتجات الاستهلاكية عقب إجراء مراجعة استراتيجية في المجموعة. وتمثل عمليات الاندماج والاستحواذ التي أجريناها في الآونة الأخيرة مؤشراً على هذا التوجّه. ويتمحور هدفنا حول تطبيق نموذج عمل تجاري متكامل، بالتزامن مع إضافة مجالات أعمالٍ جديدة إلى المجموعة، مما يسمح لنا بتحقيق التآزر على صعيدي التكلفة والإيرادات، وتحسين جودة الأرباح على المدى الطويل. ونحن متفائلون بتوجهنا الاستراتيجي، ونتطلع إلى مواصلة هذه المسيرة الإيجابية».



