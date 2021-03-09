الذهب يتعافى من قاع 9 أشهر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ تعزز بريق المعدن بفضل تراجع في عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد أن سجل الجلسة السابقة أقل مستوى له في تسعة أشهر.

وبحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.7 بالمئة إلى 1692.21 دولار للأوقية (الأونصة). كانت الأسعار انخفضت أكثر من واحد بالمئة أمس الاثنين إلى 1676.10 دولار، أدنى مستوى لها منذ الخامس من يونيو.

وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.7 بالمئة لتسجل 1690.30 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.8 بالمئة إلى 25.30 دولار للأوقية. وتقدم البلاديوم 0.3 بالمئة مسجلا 2322.68 دولار، وصعد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1144.49 دولار للأوقية.