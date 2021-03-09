«هاكر» يخترق الهيئة المصرفية الأوروبية

أعلن الاتحاد الأوروبي، أن خوادم البريد الإلكتروني التابعة للسلطة المصرفية الأوروبية (European Banking Authority) تعرضت للاختراق في الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له خوادم البريد الخاص بشركة «مايكروسوفت» (Microsoft) الأميركية (Microsoft Exchange Server).

وقالت هيئة الاتحاد الأوروبي، وفق ما أوردته «بي بي سي» إن البيانات الشخصية ربما تم الوصول إليها من خوادمها، مشيرة إلى أنها أوقفت نظام البريد الإلكتروني بالكامل، أثناء تقييم الضرر.

وأضافت أن السلطة المصرفية الأوروبية تعمل على تحديد البيانات التي تم الوصول إليها، إن وجدت.

وأشارت «بي بي سي» إلى أن خوادم Microsoft Exchange تستخدم على نطاق واسع للبريد الإلكتروني من قبل الشركات الكبرى والحكومات، لكن قلة من المنظمات اعترفت حتى الآن بتعرضها للهجوم.