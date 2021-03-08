البنوك الوطنية تزيد موجوداتها الأجنبية 63.8 مليار درهم خلال 2020

أبوظبي (وام)

سجل رصيد البنوك الوطنية من الموجودات الأجنبية زيادة بمقدار 63.8 مليار درهم و بنمو نسبته 10% تقريباً خلال عام 2020، وذلك بحسب الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وساهم النمو المتواصل في الموجودات الأجنبية لدى البنوك الوطنية في ارتفاع إجمالي الرصيد التراكمي لهذا النوع من الحسابات إلى مستوى 707.3 مليار درهم في نهاية عام 2020 مقارنة مع 643.5 مليار درهم في عام 2019.

وتظهر إحصائيات المصرف المركزي أن الموجودات الأجنبية لدى البنوك الوطنية شكلت نحو 25.4% من إجمالي موجوداتها البالغة 2.785 تريليون درهم في نهاية العام الماضي.

ويتضح من خلال رصد حركة رصيد الموجودات الأجنبية لدى البنوك الوطنية خلال عام 2020 تذبذب مستوياتها، حيث قفزت قيمة إجمالي الرصيد إلى مستوى 665.5 مليار تقريباً في الربع الأول من عام، ثم واصل الصعود حتى بلغ 693.87 مليار درهم في الربع الثاني. وخلال الربع الثالث من العام الماضي، ارتفع إجمالي الرصيد إلى 736 مليار درهم قبل أن يصل إلى 760.9 مليار درهم في شهر أكتوبر من العام ذاته، وبعد ذلك عاد الرصيد للاستقرار عند مستوى 723.1 مليار درهم، ثم أغلق في شهر ديسمبر عند 707.3 مليار درهم تقريباً.

وتشكل السندات نحو 31.8% من إجمالي رصيد الموجودات الأجنبية لدى البنوك الوطنية فيما يستحوذ الائتمان لغير المقيمين على 21.5% من الرصيد وتتوزع بقية النسبة على البنود الأخرى التي يتكون منها بند الموجودات الأجنبية.