مسح يكشف واقع رائدات الأعمال في الإمارات

الشارقة (الاتحاد)

نشرت مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، و«هيئة الأمم المتحدة للمرأة» نتائج المسح المشترك الذي أجرتاه لتحديد العوائق الهيكلية التي تحد من فاعلية شركات رائدات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى تأثير أزمة كورونا، والتحديات المالية، والعوائق التي تقف أمام التسويق، فضلاً عن التدريب والدعم اللازمين.

جاء ذلك خلال منتدى افتراضي حمل شعار «نواصل النجاح» عقد في 8 مارس، احتفاءً باليوم العالمي للمرأة 2021، وبرائدات الأعمال في دولة الإمارات.

وأوضحت 63% من الشركات المملوكة للسيدات في الإمارات أنها شهدت انخفاضاً في نسبة المبيعات بسبب تداعيات أزمة كورونا، ما أدى إلى تراجع في إيراداتها بنسبة 58%، فيما اتخذت بعض الشركات إجراءات للتخفيف من تبعات الأزمة، حيث قامت 43.1% منها بتحويل خدماتها إلى خدمات إلكترونية كما أتاحت 37.9% منها للموظفين إمكانية العمل عن بُعد.

وأظهرت نتائج الاستبيان أن 41.2% من الشركات المملوكة للسيدات التي شملتها العينة نوهت إلى أن صعوبة الوصول إلى الأسواق كانت التحدي الأبرز الذي عرقل نشاطها الاقتصادي، في حين أكدت 39% من الشركات أن التحدي الأبرز الذي أثر على أعمالها هو عدم الحصول على التمويل اللازم، مع العلم بأن 72% من الجهات التي شملها الاستبيان هي شركات متناهية الصغر تضم أقل من 5 موظفين.