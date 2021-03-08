120 فرعاًً للتعاونيات الاستهلاكية في الإمارات

أبوظبي (وام)

بلغ عدد فروع التعاونيات الاستهلاكية 120 فرعاً مع نهاية شهر فبراير 2021، منتشرة في جميع إمارات الدولة، مما يعكس التوسع الكبير في الدور الذي يلعبه هذا النوع من التعاونيات في دعم النشاط التجاري حيث تجاوز عدد العاملين بها 13 ألف موظف .

وتظهر الإحصائيات التي يوثقها السجل الوطني الاقتصادي، أن 81.6% من فروع التعاونيات الاستهلاكية في الدولة، يتركز في إماراتي أبوظبي ودبي، و . وفيما وصل عدد فروع التعاونيات الاستهلاكية في إمارة أبوظبي إلى 54 فرعاً مع نهاية شهر فبراير من العام الجاري، فإن عدد فروعها في إمارة دبي وصل إلى 44 فرعاً خلال فترة الرصد ذاتها. وتوزعت بقية فروع التعاونيات الاستهلاكية على إمارات الدولة الأخرى، وفي مقدمتها إمارة الشارقة ورأس الخيمة وعجمان.