ارتفاع أسعار وإيجارات الفلل السكنية في جزيرة ياس

سيد الحجار (أبوظبي)

ارتفعت أسعار وإيجارات الفلل السكنية في جزيرة ياس بنسب متباينة تتراوح بين 10 إلى %20 خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول من عام 2020.

وأرجع مسؤولون عقاريون ارتفاع أسعار وإيجارات الفلل في جزيرة ياس إلى زيادة الطلب على السكن بالفلل خلال الفترة الأخيرة بوجه عام بعد جائحة كورونا، وما فرضته من متغيرات جديدة في متطلبات السكن، بالإضافة إلى الانتهاء من تسليم عدد كبير من الوحدات الجديدة بمشاريع الفلل في جزيرة ياس مثل «وست ياس» و«ياس إيكرز». وبحسب رصد لـ «الاتحاد»، ارتفعت أسعار بيع الفلل بالجزيرة، لتبدأ من 4.9 مليون درهم للفلل المؤلفة من 4 غرف بمشروع وست ياس، مقابل 4 ملايين العام الماضي، فيما تبدأ أسعار الخمس غرف من 5.55 مليون، ارتفاعاً من 4.7 مليون العام الماضي.

وفي مشروع «ياس إيكرز» تبدأ أسعار الفلل ذات الغرفتين من 2.35 مليون، مقابل مليوني درهم العام الماضي، والثلاث غرف من 3.1 مليون، مقابل 2.8 مليون سابقاً، والأربع غرف تبدأ من 3.9 مليون، مقابل 3.4 مليون العام الماضي.

وتبدأ إيجارات الفلل ذات الأربع غرف من 200 ألف درهم، مقابل 185 ألفاً العام الماضي، فيما تبدأ إيجارات الخمس غرف من 250 ألفاً، مقابل 210 آلاف سابقاً.

كما شهدت الأشهر الأخيرة بداية تسليم فلل صغيرة بمشروع ياس إيكرز، حيث يتم تأجير الفلل المؤلفة من غرفتين بداية من 160 ألف درهم، والثلاث غرف بداية من 185 ألفاً.

مشاريع سكنية

وتضم قائمة مشاريع الفلل في جزيرة ياس كلاً من «وست ياس» والذي يوفر 1017 فيلا سكنية مكونة من 4 أو 5 غرف، بمساحات تتراوح بين 600 و800 متر مربع، إضافة إلى «ياس إيكرز» والذي يوفر 652 فيلا، حيث باشرت شركة الدار العقارية تسليم الوحدات للمشترين بالمشروعين.

كما أطلقت «الدار» خلال شهر نوفمبر الماضي مشروع «نويا»، ويضم 510 وحدات تتنوع بين الفيلات ومنازل تاون هاوس، ومن المقرر تسليم الوحدات في الربع الثاني 2023.

وكانت «الدار» قد أطلقت مشروع «ليا» بجزيرة ياس عام 2019، حيث يضم 238 قطعة أرض، بمساحات تتراوح بين 405 و1800 متر مربع، والذي يعد إحدى مراحل «ياس إيكرز».

مساحات واسعة

وذكر تقرير صادر عن شركة «إم بي إم العقارية» للاستشارات التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي، أن وحدات الفلل والتاون هاوس سجّلت أداءً مرناً بسبب زيادة الطلب على الأماكن المعيشية المريحة داخل المجتمعات السكنية التي تتخللها مساحات خضراء ورحابة في تصاميمها، على خلفية ازدياد الاعتماد على آليات العمل والدراسة من المنازل.

وأوضح التقرير أنه رغم انخفاض متوسط معدلات بيع الفلل بنسبة أقل من 1% على أساس ربع سنوي و4.6% سنوياً، فإن بعض المواقع، مثل وست ياس وياس إيكرز وحدائق الراحة، خالفت هذا التوجّه المتراجع، بعدما شهدت زيادةً سنويةً بنسبة نحو 2 إلى 5%.

وبحسب موقع بروبرتي فايندر، ارتفع متوسط سعر بيع الفلل المؤلفة من 4 غرف في مشروع وست ياس من 4.25 مطلع العام الماضي إلى 5.05 مليون بداية العام 2021، والخمس غرف من 4.8 إلى 5.6 مليون درهم. فيما يبلغ متوسط إيجار الأربع غرف 250 ألفاً، والخمس غرف 280 ألفاً.

كما ارتفع متوسط سعر الفلل المؤلفة من غرفتين في «ياس إيكرز» من 2.3 خلال الربع الأول من 2020 إلى 2.4 مليون درهم حالياً، والثلاث غرف من 3.1 إلى 3.2 مليون، والأربع غرف من 3.9 إلى 4.3 مليون. فيما يبلغ متوسط إيجار الفلل ذات الغرفتين 160 ألف درهم، والثلاث غرف 190 ألفاً، والأربع غرف 250 ألفاً.

عائد استثماري

وبحسب تقرير موقع بيوت ودوبيزل، ارتفع سعر القدم في جزيرة ياس خلال الربع الثالث من 2020 بنسبة 4.3%، ليصل متوسط سعر فلل الثلاث غرف إلى 3.2 مليون درهم، والأربع غرف 4.4 مليون درهم، والخمس غرف 5.4 مليون درهم، موضحاً أن نسبة العائد على الاستثمار عند شراء الفلل في جزيرة ياس تبلغ 5.3% سنوياً.

وأشار التقرير إلى أن متوسط إيجارات الفلل ذات الثلاث غرف بجزيرة ياس استقر عن 175 ألفاً خلال الربع الثالث من 2020، مقارنة بالربع الثاني من ذات العام، والأربع غرف 215 ألفاً، فيما ارتفاع إيجار الخمس غرف بنسبة 4.2% إلى 250 ألف درهم سنوياً.

وبحسب تقرير موقع بيوت ودوبيزل لعام 2020، استقرت جزيرة ياس في المركز الثاني ضمن قائمة أفضل المناطق لاستئجار الفلل الفاخرة في أبوظبي، (بعد منطقة البطين)، موضحاً أن متوسط إيجار الفيلا المؤلفة من 4 غرف في جزيرة ياس يقدر بـ 220 ألف درهم سنوياً، في حين بلغ متوسط إيجار الفيلا ذات الخمس 5 غرف، 290 ألف درهم.

وبحسب موقع بيوت دوت كوم، تبدأ إيجارات الفلل ذات الأربع غرف في جزيرة ياس من 210 آلاف، و250 ألفاً للخمس غرف.

طلب مرتفع بعد الجائحة

أكد راشد العميرة، المدير التنفيذي للشؤون التجارية بالدار العقارية أن الأشهر الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في الطلب على شراء الوحدات السكنية بجزيرة ياس، لاسيما مع تسليم مشروعي «وست ياس» و«ياس إيكرز»، وهو ما انعكس في زيادة أسعار الوحدات السكنية بالمشروعين، فضلاً عن زيادة الإيجارات.

وأضاف أن ارتفاع الطلب شجع الشركة على طرح مشروع «نويا»، بتكلفة إجمالية 940 مليون درهم، خلال شهر نوفمبر الماضي. ومن جانبه، أكد مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة ميداليان أسوشيت الاستثمارية أن جائحة «كورونا» كان لها تأثير مباشر في زيادة الطلب على السكن بالفلل، والتي توفر مساحات واسعة وتتيح خيارات متنوعة للعملاء بما يتناسب مع العمل والتعليم من المنزل، وهو ما انعكس على الأسعار، لاسيما بالمجمعات السكنية المتميزة مثل جزيرة ياس.