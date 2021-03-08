«الثقافة والسياحة» تترأس وفد أبوظبي في معرض «برلين»

أبوظبي (الاتحاد)

تترأس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وفد إمارة أبوظبي المشارك في النسخة الافتراضية من معرض السياحة العالمي في برلين «آي تي بي»، الذي يعد أكبر معرض تجاري للسفر والسياحة في العالم، وذلك خلال الفترة من 9 ولغاية 12 مارس الجاري.

يتضمن وفد إمارة أبوظبي الذي يترأسه علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، 32 جهة من أبرز الشركاء المحليين العاملين في القطاع وأصحاب المصلحة، سعياً إلى الترويج للإمارة والعروض المتنوعة والتجارب الاستثنائية التي تختزلها، حيث سيكون المشاركون المسجلون على موعد مع عرض تعريفي يقدمه حسين على الهاشمي مدير منطقة أميركا وأوروبا في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وضمن جلسة إعلامية افتراضية مخصصة لأبوظبي، بعنوان: «العصر القادم للسياحة الدولية»، سيستعرض الوفد الجهود المتواصلة التي تبذلها الإمارة لمواجهة مختلف التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وأبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي.