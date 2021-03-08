«محمد بن راشد للابتكار» يفتح باب التقدم في «مسرع الابتكار»

دبي (الاتحاد)

أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، فتح باب تقديم الطلبات للانضمام إلى دفعة ربيع 2021 في برنامجه مسرع الابتكار، حيث تم تحديد تاريخ 22 مارس 2021 كآخر موعد لتقديم الطلبات لدورة الربيع.

وفي هذا الإطار، سيدعم الصندوق رواد الأعمال المبتكرين، من خلال تسهيل وصولهم إلى السوق بشكل أسرع، وتمكينهم من توسيع أعمالهم. ويشمل الدعم المقدم من الصندوق خمس خدمات أساسية، منها فحص واختبار نماذج الأعمال، وتحديد اتجاه الأعمال الاستراتيجي، وتسهيل الوصول إلى الأسواق والعملاء، وتوفير فرص الوصول إلى التمويل.

ويتماشى ذلك مع أهداف الصندوق المتمثلة في تحفيز ثقافة الابتكار، من خلال إرشادات واستراتيجيات من الخبراء تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة رئيسة للابتكار إقليمياً وعالمياً.

و قالت فاطمة النقبي ممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار: «يسعدنا أن نفتح باب التسجيل لدفعة الربيع 2021 في برنامج صندوق محمد بن راشد للابتكار، واستقبال مجموعة جديدة من رواد الأعمال الناشئين».