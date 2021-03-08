«سياحة أبوظبي»: %50 الطاقة الاستيعابية لفعاليات الأعمال

رشا طبيلة (أبوظبي)

حددت دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي، تحدد نسبة 50% للطاقة الاستيعابية لاستقبال جمهور فعاليات الأعمال، 30% لاستقبال جمهور فعاليات الترفيه المصرح لها فقط من الدائرة، بناء على الاشتراطات والمعايير المعتمدة بهذا الشأن.

ووجهت الدائرة في تعميم أمس، جميع المنشآت السياحية والفندقية، ومنظمي الفعاليات وملاك القاعات في إمارة أبوظبي، بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات والاشتراطات منذ الآن وحتى إشعار آخر.

وبحسب الدائرة، تم تحديد نسبة الطاقة الاستيعابية لمرتادي الشواطئ الخاصة وأحواض السباحة بنسبة 60%. ويتوجب على جمهور الفعاليات عمل فحص كوفيد-19 «بي سي آر» قبل 48 ساعة من حضور الفعالية، وينبغي إجراء الفحص لكافة موظفي الفعاليات والمنظمين أسبوعياً.

وبناء على ذلك، أصدرت الدائرة وثيقة توجيهية للإرشادات الوقائية من كوفيد-19 أثناء الفعاليات، لتحدد مسار العمل المطلوب لتطبيق الإجراءات للوقاية من كوفيد-19 لمنظمي الفعاليات أو مالكي المكان المستضيف للفعالية.

تفتيش المنشآت

وتهدف هذه الوثيقة إلى تبسيط وشرح الأنشطة والعمليات المتبعة في المواقع وأماكن الفعاليات، للحفاظ على أعلى مستويات الصحة والسلامة بالنسبة للموظفين أو مرتادي الفعاليات والمواقع، وأكدت الدائرة أنه سيتم تفتيش المنشآت السياحية، الفندقية والفعاليات من قبل مفتشي الدائرة للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات.

وتتضمن الوثيقة إجراءات وقائية واحترازية تفصيلية للفعاليات حول التعقيم والتنظيف والتباعد الاجتماعي وفعاليات المعارض والأعمال والترفيه، وإدارة الجمهور والتخطيط للأحداث والمأكولات والمشروبات وغيرها من الإجراءات.

وحددت الدائرة في الوثيقة فئات فعاليات الأعمال من مؤتمرات ومؤتمرات دورية والحوافز والندوات وورش العمل والتدريب والقمم والاجتماعات، فيما حددت فئات الأحداث الترفيهية والمتمثلة بعروض الموسيقى الحية والعروض المسرحية من كوميديا ومسرحيات موسيقية والفعاليات التي تقام على مدار اليوم والمهرجانات والكرنفالات والفعاليات الشاطئية والأسواق الاحتفالية والمعارض الترفيهية.

ومن الإجراءات ضمن الوثيقة إجراء تقييم شامل للمخاطر في بداية مرحلة التخطيط للحدث، ومراجعته بانتظام أثناء التخطيط، وتحديثه مباشرة قبل الانتقال إلى مرحلة التشغيل، ومن الضروري مراجعة خطط عمليات الطوارئ الراهنة لأماكن الاستضافة والتخطيط للحد من الاتصال الشخصي للعاملين الداعمين للفعاليات، ومن الإرشادات أيضاً أنه يجب أن يكون المكان أو الموقع مزوداً بكاميرات حرارية مثبتة في منطقة الدخول، لضمان خضوع كل شخص للفحص الحراري المطلوب.

التباعد الاجتماعي

وفيما يتعلق بإجراءات التباعد الاجتماعي، تشير الوثيقة إلى أنه يتوجب على المنظمين ومالكي الفعالية الالتزام بتطبيق مساحة 4 أمتار مربعة لكل شخص مشارك في الفعالية.

إلى جانب ضرورة التزامهم وتقيدهم بالإرشادات والتعاميم الصادرة عن الدائرة المتعلقة بساعات العمل، السعة، وعدد الأشخاص المسموح تواجدهم في آن واحد في المكان.

ويجب احتساب سعة جناح المعرض على أنها متاحة لشخص واحد في كل 4 أمتار مربعة، مع وجود لافتات واضحة تحدد عدد الأشخاص المسموح لهم عند دخول كل جناح.

وبحسب الوثيقة، يجب وضع المقاعد العامة مع الالتزام بمسافة 2 متر بين كل مقعدين، مع مراعاة ذلك عند التخطيط للمكان، مثل المسارح، وغرف التدريب أو التدريس، وغرف الاجتماعات والجلسات الحوارية العامة ومواقع استراحة الموظفين وغيرها.

ومن الضروري اعتماد طرق تسجيل إلكترونية لتقليل الاحتكاك في الموقع، إلى جانب تشجيع الزوار والعارضين والوفود على الحجز المسبق عبر الإنترنت، ولا يُسمح بتوزيع أو وضع الهدايا على منصة العرض، إلا إذا تم تغليفها بشكل فردي وصحي وآمن، في حين يوصى بتقديم الكتيبات بشكل رقمي، واستخدام رمز QR لنقلها إلى جهاز الراغبين ليتم تصفحها إلكترونياً.

القائمة الخضراء المحدثة

كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن «القائمة الخضراء» المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، حيث سيعفى المسافرون القادمون من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم إلى أبوظبي، وسيطلب منهم فقط إجراء اختبار بي سي آر عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي.

وتضم القائمة: أستراليا، السعودية، الصين، المغرب، آيسلندا، بروناي، بوتان، جرين لاند، سنغافورة، كازخستان، موريشيوس، نيوزيلندا وهونج كونج.