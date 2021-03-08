لجنة بـ«الاتحادي» تناقش مشروع قانون تنظيم اتحاد الملاك

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الاثنين، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة خلفان راشد النايلي الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم اتحاد الملاك.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: جميلة أحمد المهيري مقررة اللجنة، وحمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وسهيل نخيرة العفاري، وصابرين حسن اليماحي، وكفاح محمد الزعابي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري.

وذكر خلفان راشد النايلي الشامسي رئيس اللجنة، أن اللجنة واصلت خلال اجتماعها مناقشة مشروع القانون الذي يتكون من 40 مادة، واطلعت على المواد التي استحدثتها في مشروع القانون.

لافتاً إلى أن اللجنة ستناقش مع ممثلي الجهات المعنية والمختصة خلال اجتماعها المقبل تجربتهم المحلية بشأن اتحاد الملاك، للتعرف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم في هذا الخصوص، ومن ثم ستناقش اللجنة مواد مشروع القانون والتعديلات التي أجرتها عليه، وما استحدثته من مواد للمرة النهائية مع ممثلي الحكومة، يليها إعداد التقرير النهائي بشأنه واعتماده ورفعه لرئاسة المجلس لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة.

وأشار إلى أن مشروع القانون حدد بأن يكون لاتحاد الملاك جمعية عمومية تضم جميع ملاك العقار، وتختص بانتخاب مجلس الإدارة، وتعيين مدير اتحاد الملاك، وإقرار نظام إدارة العقار، وإعداد النظام الأساسي، وتقرير صرف مكافآت مالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمصادقة على الميزانية التقديرية للاتحاد، وأي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.