الفجيرة (الاتحاد)
حصدت شركة بروج للاستثمارات البترولية المدرجة ببورصة ناسداك بالولايات المتحدة الأميركية على جائزة المنتدى العالمي للموانئ مؤخراً، لأفضل شركة تخزين نفط ووقود بالشرق الأوسط لعام 2021. ويأتي حصول الشركة على هذه الجائزة – للمرة الثالثة على التوالي - تقديراً لجهودها ومساهمتها في مجال تخزين النفط والوقود في ميناء الفجيرة.
وجاء اختيار شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز، بناء على الترشيحات التي وصلت إلى المنتدى من المنظمات العالمية، وما شهدته الفترة السابقة من نشاط وأداء قوي للشركة في العام الماضي.