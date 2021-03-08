«بروج» أفضل ‬شركة ‬تخزين ‬نفط أوسطياً

‏‭‬الفجيرة (الاتحاد)

حصدت شركة بروج للاستثمارات البترولية ‬المدرجة ‬ببورصة ‬ناسداك بالولايات المتحدة الأميركية ‬على ‬جائزة ‬المنتدى ‬العالمي ‬للموانئ ‬مؤخراً، ‬لأفضل ‬شركة ‬تخزين ‬نفط ‬ووقود ‬بالشرق ‬الأوسط ‬لعام ‬2021.‬ ويأتي ‬حصول ‬الشركة ‬على ‬هذه ‬الجائزة – ‬للمرة ‬الثالثة ‬على ‬التوالي ‬- ‬تقديراً ‬لجهودها ‬ومساهمتها ‬في ‬مجال ‬تخزين النفط ‬والوقود ‬في ‬ميناء ‬الفجيرة.‭

وجاء اختيار شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز، بناء على الترشيحات التي وصلت إلى المنتدى من المنظمات العالمية، وما شهدته الفترة السابقة من نشاط وأداء قوي للشركة في العام الماضي.