مخزونات الجملة في الولايات المتحدة ترتفع

واشنطن (رويترز) - سجلت مخزونات الجملة في الولايات المتحدة زيادة قوية في يناير على الرغم من قفزة في المبيعات، مما يشير إلى أن الاستثمار في المخزونات قد يساهم مجدداً في النمو الاقتصادي في الربع الأول.

وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الاثنين، إن مخزونات الجملة ارتفعت 1.3 بالمئة، متماشية مع تقديرات الشهر الماضي، بعد زيادة بلغت 0.6 بالمئة في ديسمبر. وصعد مكون مخزونات الجملة الذي يدخل في حساب الناتج المحلي الإجمالي 1.3 بالمئة أيضاً في يناير.

وعلى أساس سنوي زادت مخزونات الجملة 0.6 بالمئة في يناير.

وقفزت مبيعات الجملة 4.9 بالمئة بعد زيادة بلغت 1.9 بالمئة في ديسمبر.