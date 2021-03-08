«ناسداك» يفتح منخفضاً وسط مخاوف بشأن التضخم

نيويورك (رويترز) - فتح المؤشر ناسداك المجمع في بورصة نيويورك منخفضاً اليوم الاثنين بعد أن أدى تمرير مجلس الشيوخ الأميركي لحزمة إغاثة من كوفيد-19 بقيمة 1.9 تريليون دولار إلى ارتفاع عوائد السندات، مما يضع ضغوطاً على أسهم التكنولوجيا العالية القيمة ويثير مخاوف بشأن التضخم.

وتراجع ناسداك 15.9 نقطة، بما يعادل 0.12 بالمئة، إلى 12904.264 عند الفتح.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 15.9 نقطة، بما يعادل 0.05 بالمئة، إلى 31512.15 نقطة.

وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 2.4 نقطة، أو 0.06 بالمئة، إلى 3844.39 نقطة.