الدولار يبلغ قمة 3 أشهر ونصف الشهر

نيويورك (رويترز) بلغ الدولار الأميركي، اليوم الاثنين، أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، إذ أثار ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية قلق المستثمرين، وعزز جاذبية العملة الخضراء كملاذ آمن.

وبعد هبوطه أربعة بالمئة في الربع الأخير من 2020، صعد الدولار أكثر من 2.5 بالمئة منذ بداية 2021، إذ يتوقع المستثمرون أن يضغط ارتفاع عوائد السندات الأميركية على تقييمات الأسهم المرتفعة، ويزيد الطلب على العملة الأميركية.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق لدى أواندا في نيويورك «إذا ظللنا نشهد ارتفاعاً في العوائد، فسيكون ذلك شديد الإيجابية بالنسبة للدولار، ولا توجد بالفعل عوائق أمام ذلك».

وفي حين زادت عوائد السندات الأميركية بفارق كبير عن ذروة عام عند أكثر من 1.62 بالمئة التي بلغتها يوم الجمعة، انخفضت العوائد في ألمانيا نحو خمس نقاط أساس الأسبوع الماضي، لينزل اليورو مقترباً من أقل مستوى له في أربعة أشهر دون 1.19 دولار.

ورفضت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو اليوم دعوات إلى إضعاف الدولار، قائلة إن الدولار القوي «في مصلحة أميركا».

وأقر مجلس الشيوخ الأميركي خطة إنقاذ بقيمة 1.9 تريليون دولار بعد يوم من تقرير للوظائف الأميركية رفع الدولار إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2020.

وبحلول الساعة 1630 بتوقيت جرينتش، سجل مؤشر الدولار 92.34 مقابل سلة من ست عملات رئيسية، مرتفعاً 0.49 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ 24 نوفمبر.

وهبط الدولار الأسترالي 0.13 بالمئة إلى 0.7670 دولار أميركي، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.29 بالمئة.

واستقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى في شهر أمام الجنيه الإسترليني عند 1.3819 دولار. وقفز مقابل العملة اليابانية إلى 108.85 ين، وهو أعلى مستوى له في تسعة أشهر.