الذهب يهبط 1% متضرراً من ارتفاع عوائد السندات

لندن (رويترز) - هبطت أسعار الذهب بما يصل إلى واحد في المئة أثناء التعاملات اليوم الاثنين، متراجعة إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر مع صعود الدولار، وبقاء عوائد سندات الخزانة الأميركية مرتفعة، وهو ما يقلص جاذبية المعدن النفيس.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية إلى 1683.68 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أقل مستوى له منذ الثامن من يونيو الماضي، قبل أن يتعافى قليلاً إلى 1691.40 دولار بحلول الساعة 13.50 بتوقيت جرينتش.

ونزلت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1692.60 دولار للأوقية.

وقفز الدولار لأعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر، بينما استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوى في أكثر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1144.20 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2324.30 دولار للأوقية، واستقرت الفضة عند 25.18 دولار للأوقية.