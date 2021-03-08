4.2 مليون مسافر عبر «مطار الشارقة» في 2020

الشارقة (الاتحاد) بلغ عدد المسافرين عبر مطار الشارقة الدولي خلال العام 2020 نحو 4.2 مليون مسافر، فيما سجلت حركة الطائرات (المنتظمة وغير المنتظمة) أكثر من 33.2 ألف رحلة، ووصلت حركة الشحن الجوي البحري عبر المطار إلى 99.6 ألف طن.

وحقق المطار نمواً في حجم رحلات الطيران غير المنتظمة بنسبة 635.9%، بينما وصلت نسبة النمو في حركة طيران الشحن الجوي غير المنتظمة إلى 54.6%. وعقدت الإدارة العليا في هيئة مطار الشارقة الدولي مؤخراً، اجتماعاً في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، تم خلاله عرض أهم الإنجازات والمشاريع التي حققها المطار خلال العام الماضي 2020، كما تم الكشف عن ملامح الخطط المستقبلية والبرامج التي سيتم تنفيذها خلال العام الجاري، والتي تستهدف تعزيز تنافسية المطار على الصعيدين المحلي والعالمي.

وعملت الهيئة على تنفيذ خطط استقطاب الكوادر البشرية، وتأهيلها إلى جانب مواصلة تنفيذ استراتيجية التوطين، حيث بلغ عدد الموظفين في الهيئة مع نهاية العام الماضي ليصل إلى 684 موظفاً، منهم نحو 443 مواطناً ومواطنة أي بنسبة 64%، بينما وصلت نسبة التوطين في المناصب القيادية نحو 90%، فيما وصلت النسبة في الوظائف الإشرافية 71%. وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «يمضي مطار الشارقة في ترسيخ مكانته على خريطة السفر العالمية بكفاءة أكبر وإصرار على تحقيق المزيد من الإنجازات القياسية، بفضل دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة مستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي».

من جهته، قال الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي: «نحن سعداء بالإنجازات والنجاحات التي حققها مطار الشارقة خلال العام 2020، والتي كانت ثمرة الجهود الكبيرة التي بذلها الموظفون في مختلف الإدارات والأقسام، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، والتي كان لها الدور الأكبر في تجاوز التحديات التي فرضتها الظروف الاستثنائية، بما يخص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



