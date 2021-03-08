هبوط الليرة التركية على مدى أسبوعين يختبر إرادة «المركزي»

إسطنبول (رويترز) - تراجعت الليرة التركية 0.7 بالمئة اليوم الاثنين، مسجلة هبوطاً في عشر من الجلسات الإحدى عشرة الأخيرة، مع ارتفاع معدل التضخم وعائدات السندات العالمية وأسعار النفط في اختبار لتعهد البنك المركزي بتشديد السياسة النقدية.

وعقب رفع أسعار الفائدة إلى 17 بالمئة في ديسمبر، قال ناجي إقبال محافظ البنك المركزي، يوم الجمعة: «سنتخذ خطوات حاسمة»، من أجل استقرار معدل التضخم الذي بلغ خانة العشرات. وأضاف أن «تحولاً منهجياً» حدث في نوفمبر حين تولى رئاسة البنك.

ارتفعت الليرة نحو 20 بالمئة منذ نوفمبر، لكنها تخلت عن نصف هذه المكاسب في الأسبوعين الأخيرين، وبحلول الساعة 09.07 بتوقيت جرينتش سجلت 7.575 مقابل الدولار، قُرب أقل مستوى هذا العام.

وبالنسبة لتركيا التي تعتمد على الاستيراد ولا تنتج أي من احتياجاتها من الطاقة، فإن انخفاض الليرة يرفع تكلفة الواردات. وسجل الخام الأميركي أعلى مستوى، فيما يزيد على عامين اليوم بعد تقارير عن هجمات على منشآت سعودية.

يتوقع المحللون أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل لتحقيق الاستقرار في العملة ومعالجة التضخم، الذي تجاوز 15 بالمئة الشهر الماضي.