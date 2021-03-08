«توتال» تتوقع تراجع الطلب على البنزين من 2030

باريس (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال، اليوم الاثنين، إن من المتوقع تراجع الطلب على البنزين من العام 2030، وإن الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة ستصبح المكون الرئيسي لمحفظة أعمال الشركة.

وأبلغ باتريك بويان إذاعة بي.إف.إم بيزنس أن توتال تتوقع إجراء تخفيضات محدودة على قيم أصولها في الأعوام المقبلة.