الذهب ينتعش من قاع 9 أشهر

انتعش الذهب اليوم الاثنين من أقل مستوى في تسعة أشهر المسجل الأسبوع الماضي، مع تراجع عائدات السندات وإقرار حزمة تحفيز أميركية ضخمة لتزيد من جاذبية المعدن كأداة تحوط في مواجهة التضخم.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1701.81 دولار للأوقية بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أقل مستوى منذ الثامن من يونيو عند 1686.40 دولار يوم الجمعة، وزاد المعدن في العقود الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1700.90 دولار.



ولقي المعدن النفيس دعماً من إقرار مجلس الشيوخ الأميركي حزمة إغاثة بقيمة 1.9 تريليون دولار يوم السبت.

وحوم الدولار قرب ذروة ثلاثة أشهر التي سجلها يوم الجمعة، مما يرفع تكلفة الذهب لحاملي العملات الأخرى.

وزادت الفضة 0.9 بالمئة إلى 25.40 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2344.07 دولار وتقدم البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1132.12 دولار للأوقية.