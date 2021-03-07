172 مليار درهم قيمة أغلى 25 علامة تجارية في الإمارات

مصطفى عبد العظيم(دبي)

قدرت مؤسسة براند فاينناس قيمة أغلى 25 علامة تجارية في دولة الإمارات بأكثر من 172.5 مليار (47.0 مليار دولار) لتشكل بذلك نحو 33% من إجمالي قيمة العلامات التجارية في الشرق الأوسط والبالغة نحو 520.7 مليار درهم(141.9 مليار دولار). ووفقاً لتقريري المؤسسة لأقوى وأغلى العلامات التجارية في دولة الإمارات وفي الشرق الأوسط لعام 2021، جاءت 5 علامات تجارية إماراتية هي (أدنوك واتصالات وطيران الإمارات وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول) ضمن أغلى 10 علامات تجارية في الشرق الأوسط، فيما جاءت 4 علامات شملت (اتصالات وطيران الإمارات وبنك الإمارات دبي الوطني ودو) ضمن المراكز العشر الأولى لأقوى 10 علامات تجارية في المنطقة.

وعلى صعيد تصنيف أغلى 25 علامة تجارية في الدولة وفقاً للقطاعات، جاء قطاع البنوك في الصدارة بنحو 12 بنكاً وبقيمة اجمالية بلغت 13.7 مليار دولار، شكلت نحو 28.2% من الإجمالي، تلاه قطاع النفط والغاز من خلال شركتين وبقيمة بلغت 12.2 مليار دولار، وبنسبة 25.1%، ثم قطاع الاتصالات من خلال شركتين بقيمة 10.4 مليار دولار، وبنسبة 21.4%، وشركتين في قطاع الطيران، بقيمة 5.5 مليار دولار، وبنسبة 11.3%، وثلاث شركات في قطاع العقارات بقيمة 2.2 مليار دولار، وبنسبة 4.4%، وشركتين في قطاع الخدمات بقيمة 1.2 مليار دولار و3 شركات في قطاعات أخرى بقيمة 1.9 مليار دولار.

ووفقاً للتقرير، تصدرت أدنوك العلامات التجارية ال 25 الأغلى في الدولة تلتها اتصالات وطيران الإمارات بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري وشركة دو دبي الإسلامي وإعمار العقارية واينوك وموانئ دبي العالمية ومصرف أبوظبي الإسلامي وطاقة والاتحاد للطيران وجيمس للتعليم وديوا والمشرق والدار العقارية ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي التجاري وبنك الفجيرة الوطني وأرامكس وداماك وفلاي دبي.

وفي المقابل، تصدرت اتصالات قائمة أقوي 25 علامة تجارية في الدولة تلتها طيران الإمارات وبنك الإمارات دبي الوطني وموانئ دبي العالمية التي كانت العلامة التجارية الأسرع نمواً في الدولة بعد أن ارتفعت قيمة قيمتها بنسبة 17% لتصل إلى 1.1 مليار دولار.