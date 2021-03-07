3 مليارات درهم أرباح الشركة العالمية القابضة

أبوظبي (وام)

حققت الشركة العالمية القابضة صافي أرباح بقيمة 3 مليارات درهم خلال عام 2020، بزيادة ستة أضعاف مقارنة بالعام الماضي مدفوعة بسلسلة صفقات الاستحواذ التي نفذّتها الشركة، إلى جانب نموّ أنشطتها عبر محفظة أعمالها المتنوعة.

وقد أظهرت النتائج المالية المُدققة بالكامل عن السنة المالية 2020 التي أعلنت عنها الشركة، ارتفاع إيراداتها السنوية إلى 7 مليار درهم مقارنةً بـ 1.26 مليار درهم خلال عام 2019.

وكانت الشركة العالمية القابضة قد استحوذت على حصص في كل من شركة الفضاء «سبيس إكس»، ومقرها كاليفورنيا، من خلال صندوق استثماري خاص، بالإضافة إلى استثمارات أخرى في شركة «أكسفورد نانوبور تكنولوجيز»، الشركة البريطانية المتخصصة في تكنولوجيا تسلسل الحمض النووي، إلى جانب الشركة المتخصصة في التسويق الرقمي «ييلدمو»، ومقرها نيويورك، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك». وقال سيد بصر شعيب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة، إن الشركة العالمية القابضة حققت نجاحاً كبيراً، ونجحت في ترسيخ مكانتها كمؤسسة استثمارية رائدة تتمتع بقدرة رأسمالية عالية وتمتلك محفظة أعمال متنوعة تغطي ستة قطاعات رئيسية.

وأضاف أنه على الرغم أن النمو جاء مدفوعاً بشكل جزئي بصفقات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية، فقد سجّلت الشركات التابعة كذلك نموّاً قوياً عبر أعمالها الأساسية محققةً إيرادات بنسبة 165%، مما يُظهر المرونة الكبيرة في مواجهة تحديات وتداعيات بيئة الاقتصاد الكلي العالمي.