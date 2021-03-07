اكتمال بناء محطة تبريد المناطق في «إكسبو 2020»

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات ديستريكيت كولينغ «إيميكول»، المملوكة بالكامل لشركة «دبي للاستثمار» - عن الانتهاء من بناء محطة تبريد المناطق في موقع إكسبو 2020.

وستغطي المحطة الجديدة العديد من المشاريع في المنطقة، بما في ذلك: قرية إكسبو، موقع مركز المعارض والمؤتمرات الجديد لمعرض إكسبو 2020، إضافة إلى محطة هيئة الطرق والمواصلات.

وستوفر المحطة 60 ألف طن من التبريد، كقدرة إنتاجية إجمالية عبر جميع المراحل، علماً بأن المرحلة الأولى من المحطة بدأت العمل حالياً، وتوفر 20 ألف طن.

ويعتمد تصميم المحطة على نظام فريد يستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة مباشرة ويوفر نظاماً أفضل للتصريف باعتماد أساليب أكثر استدامة لعمليات التبريد بالمياه.

وقال الدكتور أديب مبدر، الرئيس التنفيذي لشركة «إيميكول» في تعليقه على المشروع الجديد: «تتمثل رؤية إيميكول في الارتقاء بمعايير استدامة المباني والبنية التحتية في العالم من خلال توفير حلول تبريد فعالة وصديقة للبيئة، ويتوافق بناء محطة تبريد المناطق في إكسبو 2020 مع هذه الرؤية الطموحة». وأضاف قائلاً: «يعتبر تطوير محطة تبريد المناطق إنجازاً كبيراً على صعيد الاستدامة وقد تم توظيف الذكاء الاصطناعي في تصميمها لتبسيط عملية التبريد بالمياه وتحسينها مما يعزز رفاهية الضيوف والموظفين في موقع إكسبو 2020».