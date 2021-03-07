18.4 مليون درهم أرباح «وطنية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الوطنية للتكافل «وطنية» تحقيق أرباح صافية بلغت 18.4 مليون درهم في عام 2020 مقابل أرباح بلغت 13.1 مليون درهم في عام 2019 بنسبة بنمو بلغت 40%، بينما ارتفع العائد على حقوق المساهمين لعام 2020 بنسبة 20%، الأمر الذي يعتبر من أعلى المعدلات في سوق التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع الإشارة إلى أن أكثر من 75% من الأرباح قد جاءت من عمليات التكافل.

وقال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة وطنية للتكافل «وطنية»: «كان أداء الشركة في عام 2020 مميزاً، فقد حققت الشركة أداءً قوياً في عام 2019، وكان يفترض أن نشهد في عام 2020 تسريعاً في نمو شركة وطنية للتكافل وربحيتها بناءً على زخم الأعوام الثلاثة الماضية مع الاستفادة من معرض (إكسبو 2020)، وغيره من التطورات الاقتصادية التي كانت مرتقبة في الإمارات». وأضاف الظاهري: «إلا أن جائحة (كورونا) غيّرت كل شيء، واتضح أن عام 2020 هو عام المرونة، بحيث أثبتت شركة وطنية قدرتها على التعامل مع التحديات بفعالية من دون التأثير في التزامها بخدمة عملائها، كما أن الاستثمارات التي قامت بها الشركة في مجال التكنولوجيا، وتبسيط إجراءاتها التجارية وتحليلات البيانات والتدريب ساعدت في انتقال سلس للعمل عن بُعد، وبذلك، تمكنت الشركة من الحفاظ على حجم أعمالها، وتحسين هوامشها من خلال إدارة أفضل للتكلفة».