«أبوظبي الإسلامي» يطلق مركز تحليل البيانات

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي مركز تحليل البيانات الذي يعد منصّة متكاملة لتحليل البيانات الفورية وتصويرها مما سيمكن المصرف من الارتقاء بكفاءة عملياته وتحسين أدائه وتعزيز مرونته.

وأظهرت بيانات الدراسة البحثية الجديدة، الصادرة عن مركز تحليل البيانات المتميّز خلال شهر يناير 2021، أن 52% من حسابات العملاء الجديدة لدى مصرف أبوظبي الإسلامي تم فتحها عبر القنوات الرقمية، محققاً نمواً بواقع 5 مرات مقارنة مع شهر يناير 2020. كما كشفت بيانات الدراسة أن 78% من عملاء المصرف يستخدمون المنصات الرقمية التابعة للمصرف، بنمو قدره 8% .