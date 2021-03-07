«دبي للسياحة» تكرم أعضاء برنامج «السفير»

دبي (الاتحاد)



كرمت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» أعضاء برنامج «السفير» على دورهم الريادي في قيادة الجهود الهادفة إلى استقطاب فعاليات الأعمال المرموقة إلى إمارة دبي، وإنشاء منصة ريادية لإنعاش حركة فعاليات الأعمال العالمية، خلال حفل أقيم في فندق «انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي». ويضم أعضاء البرنامج مجموعة من الأطباء والعلماء والخبراء في العديد من القطاعات، إلى جانب مجموعة من الأكاديميين وقادة الأعمال ومسؤولين حكوميين من عدة هيئات في دبي، إذ ساهموا في قيادة المساعي الرامية إلى استقطاب المؤتمرات واللقاءات العالمية المرموقة إلى دبي، إضافة إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمركز للمعرفة، ووجهة رائدة لاستضافة الحدث .