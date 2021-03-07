التحول الرقمي: توجيه البوصلة

في مقال سابق أشرنا إلى أن 2020 كان عاماً رقمياً بامتياز في دولة الإمارات.

وما من شيء يدفعنا للاعتقاد بأن الأعوام القادمة سوف تكون أقل رقمية، فدولة الإمارات حددت خياراتها المستقبلية، وأعلنت أولوياتها في هذا السياق.

حيثما ولّيت وجهك هنا تجد ما يؤكد التوجه نحو الرقمنة وأسلوب الحياة الرقمي.

ابتداء من مستوى انتشار الهواتف الذكية والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ووصولاً إلى البنى التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات والسياسات الحكومية الداعمة للتحول الرقمي.

كل المؤشرات تدل على أننا نسير في هذا الاتجاه على المسرب السريع، وهذا أمر طيب.

غير أن تقريراً أصدرته شركة ألفابيتا بالتعاون مع موقع غوغل الشهير، يفتح أعيننا على حقيقة تستدعي التأمل.

ففي رحلتنا نحو أهدافنا الرقمية، هنالك نقطة عمياء يتعين الانتباه إليها لإعادة ترتيب الأولويات على مستوى كل مؤسسة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

التقرير صدر بمئة صفحة ويحمل عنواناً مثير للفضول، وهو «المتسابقون نحو التحول الرقمي: كيفية اغتنام فرصة الـ 3.4 ترليون دولار»، وهو يتناول تجربة 16 دولة وصفها بأنها مجموعة المتسابقين على مسار التحول الرقمي، ومن هذه الدول دولة الإمارات العربية المتحدة.

أما خلاصة التقرير، فهي ما أقصده بالنقطة العمياء، وهي تتلخص بالآتي:

«عالمياً، تتسارع السياسات التي تدفع باتجاه التحول الرقمي في الاقتصاد والمجتمع والحكومة، انطلاقاً من الافتراض بأن التقنيات الرقمية تؤدي تلقائياً إلى تحسين المداخيل والإنتاجية وتحقيق النمو الاقتصادي.

غير أن لدينا الآن ما يكفي من الأدلة على أن مجرد إتاحة التقنيات الرقمية والانتشار الواسع للإنترنت بين قطاعات المجتمع ليست أموراً كافية لتحقيق الاستفادة المنشودة من التحول الرقمي».

ويخلص التقرير إلى أن ترجمة التحول الرقمي إلى نمو اقتصادي هو التحدي الأكبر في المرحلة المقبلة أمام «المتسابقون نحو التحول الرقمي» ومنهم بطبيعة الحال دولة الإمارات.

وفي حال نجحت تلك البلدان في هذا التحدي، فإنها ستكون أمام فرصة تاريخية للاستفادة من الثمار الحقيقية للتحول الرقمي، والمتمثلة في نمو إضافي بقيمة 3.4 تريليون دولار لاقتصادات تلك الدول الست عشرة مجتمعة.

المرحلة المقبلة، بحسب التقرير، ليست مرحلة رفع شعار التحول الرقمي والعمل على تحقيقه بأسرع وتيرة ممكنة.

إنما هي مرحلة الضبط وإعادة توجيه البوصلة، بحيث يكون تحقيق النمو الاقتصادي هو المعيار الأساس ومؤشر الأداء الرئيس لكافة خطط التحول نحو الحكومة الرقمية والمجتمع الرقمي والاقتصاد الرقمي.

هذه الخلاصة تستحق منّا وقفة تأمل، وجلسات نقاش على المستويات كافة.