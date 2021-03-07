منهن 5 إماراتيات وأجنبيتان.. مواهب نسائية تدعم السياحة بأبوظبي

رشا طبيلة (أبوظبي)

استطاعت المرأة في أبوظبي أن يكون لها دور فعال في القطاع السياحي، لا سيما على أرض جزيرة ياس، حيث ساهمت بالتزامها وطموحها بدعم القطاع من خلال مؤهلاتها المتعلقة بخدمة العملاء في مدن ياس الترفيهية وفي وضع الإستراتيجيات والابتكار، لا سيما خلال جائحة «كوفيد- 19». فمجموعة من 7 شابات، منهن 5 إماراتيات، تحدثن لـ «الاتحاد»، بمناسبة يوم المرأة العالمي، عن عملهن الناجح في جزيرة ياس، وكيف استطعن تقديم أفضل الخدمات للزوار ولدعم السياحة بشكل عام، لا سيما في ظل جائحة «كوفيد- 19».

أسارى الجابري

عالم فيراري

تقول أسارى الجابري قائد فريق خدمة العملاء في عالم فيراري أبوظبي: «أعمل كقائدة فريق خدمة العملاء، وطبيعة عملي هي التواصل مع الضيوف والزوار ومساعدتهم لضمان حصولهم على أفضل تجربة ترفيهية». وتضيف:«تتركز أولوياتي حالياً على الحفاظ على سلامتي وسلامة الزملاء والضيوف، وذلك من خلال التزامي بمعايير السلامة المتبعة، والتي تشمل التعقيم والتباعد الاجتماعي والحرص على التزام الآخرين بهذه المعايير».

مريم حداد

كلايم أبوظبي

تقول مريم حداد قائد فريق في كلايم أبوظبي:«أعمل في وظيفة مشرفة استقبال في كلايم أبوظبي، وقد تطور دوري خلال الجائحة ليشمل ضمان اتباع الإجراءات التنظيمية والوقائية الموجهة إلينا من الإدارة». وتشير حداد إلى أن أهم الدروس المستفادة من هذه الجائحة هي سرعة التصرف والتكيف مع الوضع الجديد، ومضاعفة التركيز على التفاصيل التي تصنع الفرق والانتباه جيداً لكل معلومة والتحقق من تطبيق جميع الإجراءات والضوابط.

وحول طموحها المستقبلي، تقول حداد:«باعتباري مواطنة إماراتية، فإن طموحي يتعدى الآفاق، وأسعى بكل ما أوتيت من قوة أن أكون مثالاً يحتذى به للمرأة الإماراتية، سواء داخل الوطن أو خارجه، وإلى تحقيق طموحاتي على المستوى المهني وعلى المستوى الاجتماعي كمواطنة إماراتية، فخوره بوطنها».

جزيرة ياس

تقول مها علي الحمادي، وهي موظف خدمة الضيوف بجزيرة ياس:«أعمل في وظيفة «موظف خدمة الضيوف» في جزيرة ياس. ويعد التفاعل المباشر مع ضيوفنا وتقديم المساعدة لهم من بين مهامي اليومية». وتضيف:«بحسب توجيهات قيادتنا الرشيدة والجهات المختصة في حكومة أبوظبي، حرصنا على تطبيق جميع التدابير الاحترازية بشكل صارم من أجل صحة وسلامة ضيوفنا وموظفينا».

وتقول الحمادي: إن يوم المرأة هو يوم للتأمل في جهود المرأة وتقدير وتثمين دورها المهم الذي تقدمه للعالم كل يوم، وهو يوم يذكرنا جميعاً بقيمة المرأة ومكانتها في جميع قطاعات وجوانب الحياة».

عالم وارنر براذرز

تقول صفية سليمان، مساعد خدمة العملاء في عالم وارنر براذرز: «أعمل في قسم خدمة العملاء التابع لعالم وارنر براذرز أبوظبي، وطبيعة عملي تتضمن التعامل المباشر مع الزوار، سواء المقيمين في الدولة أو السياح من خارج الدولة، حيث أقوم بإنجاز كافة المهام المتوقعة من موظف في موقع خدمة العملاء مثل استقبال الزوار، والإجابة عن استفساراتهم». وحول طموحها المستقبلي، تقول سليمان:«طموحي في المستقبل يتمحور حول تطوير شخصيتي ومهاراتي من الناحية العلمية والعملية، بحيث أكون قادرة على الإنجاز المتميز في مجال عملي، وكذلك اتجاه دولتي الإمارات الحبيبة».

سارة العلي

استراتيجية وابتكار

تقول سارة العلي، مدير الاستراتيجية في إدارة الاستراتيجية والابتكار في ميرال:«أتولى من موقعي مهمة إدارة وإعداد تقارير عن أداء شركة «ميرال» ومدى نجاح الاستراتيجية وجهود الابتكار، حيث تستلزم تلك المهمة إجراء أبحاث السوق لتقييم تأثير العوامل المختلفة على استراتيجيات الشركة ودفع المشاريع لتعزيز إستراتيجيتها وأدائها بشكل عام». وتضيف:«مثل أي شركة أو عمل تجاري آخر في العالم، تأثرت الوظائف بجائحة كوفيد- 19 من عدة جوانب».

وحول الدروس التي اكتسبتها العلي منذ انطلاق الجائحة، تقول: «من بين أول الدروس المستفادة من الجائحة هي القدرة على التكيف والتحلي بالمرونة الكافية». وتابعت: أريد أن تكون لي مساهمة في جعل حياة الناس أفضل وأكثر سعادة كل يوم». وتقول: «يوم المرأة العالمي يعني أنه قد حان الوقت للاحتفال بإنجازات المرأة والتأثير الذي تحدثه في مجتمعاتنا على مستوى العالم».

مونيكا ماي

ياس ووتروورلد

تقول مونيكا ماي، وهي من جنوب أفريقيا وتعمل منسقاً في قسم الشؤون التشغيلية في ياس ووتروورلد: «أعمل منسقة في إدارة العمليات، وتتمحور مهمتي حول دعم العمليات التشغيلية يومياً في مدينة الألعاب المائية».

وتؤكد: «يوم المرأة العالمي يعد فرصة لتسليط الضوء على الحضور الفاعل والمشاركة المهمة للمرأة في كل أرجاء العالم، اللواتي يخضن تجارب حياتية، سواء متشابهة أو مختلفة، حيث يتم الاحتفاء بهن في هذا اليوم على قدم المساواة».

زازغول كيزي

خدمة العملاء

تقول زازغول كيزي، وهي كازاخستانية وتعمل مساعد خدمة عملاء في عالم فيراري أبوظبي:«تشمل مهامي الوظيفية مساعدة الضيوف وتزويدهم بالمعلومات المهمة حول المدينة الترفيهية». وتقول كيزي:«ذكرتنا الجائحة بأهمية التحلي بالصبر والسلوكيات الحسنة، وأن صحتنا وسلامتنا يجب أن يكونا دائماً على رأس الأولويات».