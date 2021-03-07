%25 من إجمالي الحوالات بالإمارات من النساء

دبي(الاتحاد)

كشفت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الإمارات أمس، عن تسجيل زيادة في معدلات التحويلات المالية التي أجرتها السيدات في الدولة خلال عام 2020، ما يسلط الضوء على دور المرأة المتنامي في النهوض بالاقتصاد العالمي.

وبحسب البيانات التي جمعتها المجموعة من شركات الصيرفة والتحويل المالي الأعضاء، أرسلت السيدات 25% من إجمالي الحوالات في الدولة لعام 2020.

وأوضحت البيانات بأنّ التحويلات المالية التي أجرتها السيدات الآسيويات في الإمارات سجّلت أعلى معدلات النمو السنوية، وتليها السيدات من الدول العربية وأفريقيا، على الترتيب.

وكانت دول مثل الفلبين والهند وباكستان ونيبال وسريلانكا وإندونيسيا ومصر والمغرب وأوغندا على رأس قائمة ممرات التحويل المالي في أوساط السيدات في الدولة.

وأشارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أنّ السيدات تُشكلن حوالي نصف عدد المغتربين الذين يعيشون ويعملون خارج دولهم الأصلية، والذي يبلغ 244 مليون نسمة.

وشهدت الأعوام الماضية تزايد التمثيل النسائي في مجال اليد العاملة المهاجرة، ويأتي ذلك مخالفاً للاعتقاد السائد والذي يضع السيدات في دور المتفرج ضمن عملية الهجرة، ويختصر دورهن في معادلة السفر بالاعتماد على أزواجهن أو معاملات لم الشمل الأسري.

وكشفت البيانات الصادرة عن مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي بأنّ انتشار مرض كوفيد-19 كان له أثر هامشي على التحويلات المالية التي تقوم بها السيدات، إذ سجّلت الفردان للصرافة، إحدى أعضاء المجموعة، زيادة بواقع 12.6% في معدلات التحويلات المالية من جانب السيدات في عام 2020.