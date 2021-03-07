مجلس المرأة في دائرة الثقافة يطلق استـراتيجية 2021

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مجلس المرأة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أمس، استراتيجيته الرسمية لعام 2021، وذلك احتفاءً باليوم العالمي للمرأة،

وتتضمن الاستراتيجية خطط المجلس لعام 2021، وتعكس نجاح أنشطته لعام 2020 التي تضمنت العديد من الفعاليات الهادفة لدعم موظفات الدائرة والاحتفاء بإنجازاتهن.

وتحدد الاستراتيجية الجديدة 5 أولويات رئيسية لمجلس المرأة خلال العام المقبل، وهي التركيز على اللوائح والسياسات، والقيادة النسائية، وتمكين المرأة، وتكافؤ الجنسين، والسعادة والرفاهية.

كما تم تحديد أهداف هذه الأولويات، وهي تعزيز الوصول إلى فرص التطوير، وخلق بيئة عمل جاذبة وداعمة، وتمكين الدور القيادي للمرأة في جميع المجالات، فضلاً عن توسيع نطاق مشاركة المرأة بتطوير قطاعي الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وقالت نوال راشد الحساني، المدير التنفيذي للاستراتيجية والتخطيط في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يسعى المجلس لترسيخ دور المرأة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي من خلال تطبيق البرامج والخطط والسياسات التي تسهم في تعزيز مشاركتها بشكل فعّال.

وستساعد الاستراتيجية التي أطلقناها اليوم في تحديد أطر عمل وأجندة لخططنا لهذا العام والتي سترافقها الكثير من الأنشطة المميزة والهادفة لدعم هذه الاستراتيجية».