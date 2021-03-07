21.929 مليون اشتراك في خدمات قطاع الاتصالات بالإمارات

أبوظبي (الاتحاد) بلغ إجمالي عدد المشتركين في خدمات قطاع الاتصالات في دولة الإمارات «هاتف متحرك، هاتف ثابت، إنترنت» 21.929 مليون مشترك خلال عام 2020، بحسب أحدث الإحصاءات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

وتظهر الإحصائيات التي أصدرتها «الهيئة»، اليوم، أن عدد المشتركين في خدمة الهاتف المتحرك وصل إلى نحو 16.820 مليون مشترك مع نهاية شهر ديسمبر2020 تقريباً، مقارنة مع 16.707 مليون مشترك في شهر نوفمبر من العام ذاته، وارتفعت نسبة انتشار الخدمة من 185 خطاً إلى 186.1 خط لكل 100 نسمة خلال فترة الرصد.

واستناداً إلى هذه الأرقام، فقد شكل عدد الاشتراكات في خدمة الهاتف المتحرك نحو 76.2% من إجمالي عدد المشتركين في جميع خدمات قطاع الاتصالات في الدولة.

وعلى مستوى عدد المشتركين في خدمة الهاتف المتحرك بنظام الدفع المسبق، فقد بلغ مع نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي 13.178 مليون مشترك، فيما وصل عدد المشتركين في خدمة الهاتف المتحرك بنظام الفاتورة 3.641 مليون في الشهر ذاته.

وعلى صعيد خدمة «الإنترنت»، فقد بلغ إجمالي عدد الاشتراكات 2.98 مليون اشتراك تقريباً في شهر ديسمبر الماضي.

في حين وصل العدد في خدمة الهاتف الثابت 2.128 مليون مشترك.

وبحسب المعايير المعتمدة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات، فإن الأرقام الخاصة بنشاط الهاتف المتحرك، تشمل الاشتراكات الفعلية المشترك فقط، وتحديداً أي مشترك أجرى أو تلقى مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو خلال الـ 90 يوماً الماضية أو أرسل رسالة نصية قصيرة أو رسالة متعددة الوسائط خلال تلك المدة.

وفي خدمة «الإنترنت»، يقتصر على اشتراك الإنترنت عبر الهاتف «الفعلي»، وهو أي مشترك قام باستخدام حسابه للوصول للإنترنت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.