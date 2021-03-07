البورصة المصرية تقود مكاسب معظم الأسواق العربية

دبي (رويترز) - قادت البورصة المصرية، اليوم الأحد، مكاسب معظم أسواق الأسهم العربية، مع التوسع في برنامج تطعيمات كوفيد- 19.

وصعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر اثنين بالمئة إلى 11558 نقطة، متجاوزاً سلسلة خسائر استمرت خمس جلسات، وارتفع سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في البلاد، 2.7 بالمئة.

وأعلن مجلس الوزراء أن مصر، وسعت يوم الخميس نطاق حملة تطعيمات كوفيد- 19 لتشمل كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وذلك بعد عدة أسابيع من بدء تطعيم العاملين في القطاع الطبي.

وارتفعت البورصة الأردنية بدعم الأسهم القيادية وسط قيمة تداولات جيدة غلبت عليها الصفقات الداخلية.

أغلق المؤشر العام مرتفعاً 0.49 بالمئة إلى 1772.13 نقطة، وبلغت قيم التداول 7.4 مليون دينار، مقارنة مع 5.7 مليون في الجلسة السابقة.

ارتفع سهم البوتاس العربية 4.05 بالمئة إلى 2.7 دينار وسهم الكهرباء الأردنية 0.82 بالمئة إلى 1.23 دينار. وزاد سهم الاتصالات الأردنية 0.65 بالمئة إلى 1.54 دينار وسهم مصفاة البترول 4.8 بالمئة إلى 2.84 دينار.

وفي منطقة الخليج العربي، أغلقت السوق السعودية على ارتفاع بعد قفزة أسعار النفط يوم الجمعة.

زاد سعر النفط نحو ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة، ليسجل أعلى مستوى له منذ ما يزيد على عام بعد تقرير وظائف أميركي أقوى من التوقعات وقرار أوبك وحلفائها عدم زيادة الإمدادات في أبريل.

ولم يتوقع المستثمرون قرار السعودية الإبقاء على خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يومياً لنهاية أبريل.

وتقدم المؤشر الرئيسي في السوق السعودية 1.2 بالمئة إلى 9351 نقطة، مع صعود معظم أسهمه، مثل سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية الذي ارتفع 1.7 بالمئة.

قال بنك أوف أميركا في تقرير بحثي إنه سيكون بوسع الشركة صرف توزيعات أعلى من الحد الأدنى المستهدف عند 75 مليار دولار بفضل توقعات زيادة الإنتاج.

وتراجع مؤشر سوق دبي 0.9 بالمئة ليسجل 2546 نقطة متأثراً بهبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.7 بالمئة ليواصل خسائر الجلسة السابقة عندما بدأ تداوله دون الحق في التوزيع النقدي.

وفي سوق أبوظبي أغلق المؤشر مستقراً عند 5691 نقطة في ظل تباين أداء الأسهم.

وبورصة قطر مغلقة اليوم في عطلة رسمية.

وارتفع مؤشر سوق البحرين 0.2 بالمئة مسجلاً 1476 نقطة، كما زاد مؤشر سوق مسقط 0.1 بالمئة مسجلاً 3655 نقطة، وصعد مؤشر الكويت واحداً بالمئة إلى 6223 نقطة.