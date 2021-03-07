تعرف على قائمة «فوربس» لأقوى 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط

دبي (الاتحاد) احتلت دولة الإمارات المرتبة الثانية في قائمة فوربس الشرق الأوسط السنوية لأقوى الرؤساء التنفيذيين بالشرق الأوسط 2021، التي تصدرها المجلة تقديراً للمسؤولين التنفيذيين الذين يقدمون مساهمات كبيرة لاقتصادات المنطقة.

وتسلط القائمة الضوء على الرؤساء التنفيذيين أصحاب الرؤى ممن يقودون عجلة النمو والتطور بشكل استراتيجي، سواء أكان ذلك في مكان العمل، أم في قطاعاتهم عموماً. وفي الوقت الذي يواجه فيه العالم حالة من عدم اليقين، فإن قادة الأعمال هؤلاء يبرهنون على أن المرونة والمثابرة والقدرة على التكيف، تعد مفتاح البقاء والازدهار. كذلك يعمل بعضهم على توسيع نطاق شركات عائلية كبيرة، بينما يقود بعضهم الآخر شركات حكومية.

وينحدر الرؤساء التنفيذيون في القائمة من 24 جنسية، يمثلون 21 قطاعاً. وتتصدر السعودية القائمة بواقع 18 رئيساً تنفيذياً، تليها الإمارات ومصر بـ16 رئيساً تنفيذياً لكل منها، ليشكلوا بذلك نصف أعضاء القائمة.

في حين يتصدر قطاع النفط والغاز في المنطقة، التي تتصدى لتداعيات آثار جائحة كورونا، أول 5 مراكز في القائمة بواقع 4 رؤساء تنفيذيين، يتصدرهم أمين الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية. يليه معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وهاشم هاشم، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية. كذلك توفيق حكار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك.

كما جاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، بالمرتبة الثالثة في القائمة.

فيما يتصدر قطاع الخدمات المصرفية والمالية القائمة بواقع 29 رئيساً تنفيذياً، ليشكل بذلك ثلث التصنيف تقريباً. ويتصدر عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB ) الرؤساء التنفيذيين العاملين في قطاع الخدمات المصرفية والمالية في الشرق الأوسط.

احتلت هناء الرستماني، المركز 19 في القائمة، التي انضمت إليها بعد توليها منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول أواخر يناير الماضي، بعد أن شغلت سابقاً منصب نائب الرئيس التنفيذي في المجموعة، ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية.

ومن دولة الإمارات أيضاً، جاء سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لـ«اينوك» في المركز الـ13، وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«موانئ دبي العالمية» في المرتبة الـ14، ثم فيصل البناي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«إيدج» المرتبة الـ20.

وجاسم حسين ثابت الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لـ«طاقة» في المركز الـ23، وعارف أميري الرئيس التنفيذي لـ«دبي المالي العالمي» في المركز الـ26، يليه محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لـ«موانئ أبوظبي» في المرتبة الـ 27.

أما عبدالناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لـ«الإمارات العالمية للألمنيوم» فحل في المرتبة الـ30،

ثم علاء عريقات لمجموعة «أبوظبي التجاري» في المركز الـ 34، يليه طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لـ«الدار العقارية» في المرتبة الـ 46.

وحل شادي ملك الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للقطارات» في المرتبة الـ55، ثم أحمد بن سليم

الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لـ«دبي للسلع المتعددة» في المرتبة الـ 63، وسعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لـ«حديد الإمارات» في المركز الـ 86.

عملت فوربس الشرق الأوسط على تقييم حجم شركات الرؤساء التنفيذيين، بالاعتماد على معايير عديدة ومختلفة، فضلاً عن الإنجازات الشخصية للرؤساء التنفيذيين خلال العام الماضي، وتأثيرها على شركاتهم وعلى القطاع بنطاق أوسع.