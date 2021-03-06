سيارة الأحلام بالإيجار

يوسف العربي (أبوظبي)

تزهو شركات تأجير السيارات في الإمارات بما تملكه من سيارات فارهة، حيث تتراوح أسعار تأجيرها للعملاء بين 800 درهم، و10000 آلاف درهم لليوم الواحد.

ووفق مديري شركات تأجير سيارات التقتهم «الاتحاد»، فإن شراء السيارات الفاخرة مكلف للغاية، لكن تأجيرها يتميز بهامش ربح كبير مقارنة بتأجير السيارات العادية.

ولفتوا إلى أن السياح يستحوذون على الحصة الأكبر من قاعدة العملاء الذين يقبلون على استئجار السيارات الفارهة للاستمتاع بتجربة قيادتها خلال فترة تواجدهم بالدولة، حيث تعتبر الأسعار منخفضة جداً، مقارنة بأسعار استئجارها في بلدانهم.

الوجهات السياحية

يقول زياد العمري، المدير التنفيذي لشركة «الميراج نيو» لتأجير السيارات: إن الإمارات من أهم الوجهات السياحية للأغنياء، ومع استقبال الدولة للوفود السياحية تنمو معها سوق تأجير السيارات الفارهة.

ولفت إلى أن المستأجرين يتنوعون بين الشباب والكبار من مختلف أنحاء العالم، لا سيما من أوروبا وروسيا والشرق الأوسط، حيث يفضل الأغنياء الاستمتاع بتجربة قيادة السيارات الفارهة خلال فترة إجازته في الدولة.

وأشار إلى أن بعض رجال الأعمال يفضلون استئجار سيارات من نفس النوع والطراز الذي يستخدمونه في بلدانهم، وهو الأمر الذي يغذي سوق السيارات الفارهة بشكل مباشر.

أسعار مرنة

من جانبه، قال جمال الدين حسن، مدير العلاقات العامة بشركة «جولدن لو» لتأجير السيارات: إن أسعار الإيجار اليومية للسيارات الفارهة في الإمارات مثل رانج روفر ومرسيدس وبي إم دبليو، فيراري ورولز رويس، وأستون مارتن وبنتلي تتراوح بين 800 و10000.

وأشار إلى أن هذه الأسعار تتميز بالمرونة وفق مدة الاستئجار، حيث تنخفض مع الفترات الطويلة ويمكن استئجار العديد من هذه السيارات على أساس شهري، كما أن جميع السيارات تكون مؤمنة. وقال: إن الإمارات العربية المتحدة تعد أهم وجهة سياحية في المنطقة، وهو الأمر الذي يدعم قطاع تأجير السيارات، متوقعاً استمرار التحسن بالقطاع خلال الشهور المقبلة، لا سيما مع قرب انطلاق «إكسبو دبي».

طيف واسع

من ناحيته، قال محسن العمري، المدير التنفيذي لشركة مارينا لتأجير السيارات: إن شركات تأجير السيارات توفر طيفاً واسعاً من أنواع السيارات لتلبية الطلب المتنوع.

وقال: إن إيجار بعض أنواع السيارات الفارهة يصل إلى 10000 درهم في اليوم، كما أن الطلب على مثل هذه الأنواع غالباً، ما يكون من السياح ورجال الأعمال والشركات الكبرى. وتوقع انتعاش حركة تأجير السيارات بشكل عام، وتأجير السيارات الفارهة بشكل خاص، خلال الفترة المقبلة نتيجة الزيادة المتوقعة في أعداد السياح.

وتوفر بعض شركات تأجير السيارات الفارهة خيار توفير السائق والتأمين الشامل على السيارة، فضلاً عن الاستجابة السريعة على الطرقات.

270 مليون حجم سوق تأجير السيارات الفارهة في الدولة

يبلغ حجم سوق تأجير السيارات الفاخرة في الإمارات 270 مليون درهم، ويبلغ متوسط السعر اليومي لسيارة فاخرة 2500 درهم، وفق «أسك ووندر» للأبحاث.

وأكدت «جولدن ستين انتليجانت» أنه على الرغم من امتلاك غالبية السكان لسيارات خاصة، فإن سوق تأجير السيارات في الدولة يتميز بالديناميكية والنشاط، ويرتبط أداؤه على نحو كبير بحركة السياحة، لا سيما السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال.

وأضافت أن الإمارات برزت كوجهة تجارية وسياحية دولية في السنوات القليلة الماضية، في النمو، وستزيد بشكل كبير من نمو صناعة تأجير السيارات.

ولفتت إلى أن النمو المتوقع في حركة السياحة يزيد من نمو أعمال شركات تأجير السيارات والسفر في الإمارات.