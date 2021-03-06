أسلوب حياة رقمي متقدم في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أظهر تقرير حديث أسلوب الحياة الرقمي المتقدم في الإمارات، من خلال مجموعة بيانات ترصد سلوك الأفراد والشركات خلال عام 2020 الذي شهد جائحة كورونا.

وأشادت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالبيانات الصادرة عن تقرير العالم الرقمي 2021، والصادر عن مؤسسة «وي آر سوشال» العالمية، بالتعاون مع شركة «هوت سويت».

وبيّن التقرير أن قيمة مدفوعات الصفقات الرقمية في الإمارات خلال 2020 بلغت 18.50 مليار دولار، وأشار إلى أن متوسط الوقت الذي يمضيه الفرد في الإمارات على الإنترنت 7 ساعات و24 دقيقة يومياً، وأن الفرد يقضي 40 ساعة أسبوعياً في تصفح الإنترنت عبر الهاتف الذكي، في حين بلغت نسبة السكان الذين يمارسون الألعاب الإلكترونية، عبر الإنترنت باستخدام الأجهزة المتاحة 86 %.

وأشار التقرير إلى أن 320 مليون ساعة قضاها سكان الإمارات على تطبيقات الهواتف الذكية خلال 2020، وبأن عدد المنازل الذكية في الدولة وصل إلى 190 ألف منزل ذكي.

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية رئيس الحكومة الرقمية لحكومة دولة الإمارات: «أدى الظرف الطارئ الذي شهده العالم العام المنصرم لأن يكون عاماً رقمياً بامتياز، حيث كانت المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي والبوابات والمواقع الذكية، السبيل الوحيد الذي استطاع من خلاله سكان العالم متابعة حياتهم وأعمالهم وتعليمهم، وقد كانت البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عاملاً حاسماً في تمكين العديد من قطاعات المجتمع في استمرارية الحياة بمختلف أوجهها من عمل وتعليم وبيع وشراء».

وأضاف: «أثبتت الفترة الماضية بأن التحول الرقمي بات ضرورة ملحة وليست مجرد ترف تقني، ونحن في دولة الإمارات واقتداءً بتوجيهات القيادة الرشيدة كنا سباقين في هذه العملية، حيث عملت معظم الجهات الحكومية على تطوير منصاتها وخدماتها الذكية، وكنا رواداً في تبني وتطوير الحلول الرقمية، ما مكننا من تخطي الظرف الصعب، وتحقيق العديد من النجاحات».

وبحسب التقرير، فإن 99% من أفراد المجتمع الإماراتي نشيطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتملك 97.6% من السكان هواتف ذكية، و9.3% من السكان يمتلكون أجهزة ذكية في منازلهم، في حين أن 5.2% من السكان يستخدمون تقنيات الواقع الافتراضي المعزز.

وأفاد التقرير بأن سرعات الإنترنت العالية في الدولة ساهمت في تعزيز الحضور الرقمي لمختلف أفراد المجتمع، حيث بلغ متوسط سرعة الإنترنت من خلال الهواتف الذكية 177.52 ميغا بايت في الثانية بنسبة زيادة بلغت 104.6% عما كانت عليه في العام 2019، في حين بلغت سرعة الإنترنت الثابت 131 ميغا بايت في الثانية، بنسبة زيادة بلغت 44.6% عما كانت عليه في 2019.

وذكر التقرير أن موقع جوجل يحتل المركز الأول من حيث عدد الزيارات بمجموع 244 مليون زيارة، في حين جاءت منصة يوتيوب في المرتبة الأولى كأكثر منصات التواصل الاجتماعي استخداماً بنسبة 87.4%.

يذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية اتخذت عدداً من القرارات والمبادرات الداعمة لقرارات قيادة الدولة المتعلقة بالعمل عن بُعد، والتعلم عن بُعد، وتمكين الشراء والبيع عبر منصات رقمية وتوفير الخدمات الحكومية عن بُعد، حيث وفرت الهيئة بالتنسيق مع مزودي الخدمة مجموعة من التطبيقات لدعم العمل عن بُعد بشكل استثنائي وحتى إشعار آخر، وعملت الهيئة مع مزودي الخدمة على رفع معدل سرعة النطاق العريض الثابت إلى 100 ميغا بايت في الثانية، بهدف تأمين سرعات إنترنت عالية، تضمن سير عمليات العمل عن بُعد بسلاسة، وعززت الهيئة مع مزودي الخدمة قدرة الشبكات، وأعادت هندستها لتوفير تجربة سلسة للعمل عن بُعد.